Macron telefonoval s Trumpom: Situácia v Sýrii môže pomôcť IS

Francúzsky prezident Emmanuel Macron hovoril o tureckej ofenzíve v Sýrii s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

V telefonáte varoval pred možným oživením aktivít dzihádistickej skupiny Islamský štát (IS) v dôsledku tejto vojenskej operácie, oznámil v sobotu Elyzejský palác. Francúzsky líder v rozhovore z piatkového večera "zopakoval potrebu dosiahnuť okamžité zastavenie tejto tureckej ofenzívy", citovala z vyhlásenia agentúra AFP.

Macronova kancelária podľa nej neuviedla, či prezident apeloval na to, aby americké sily zasiahli. Trumpovo rozhodnutie stiahnuť americké jednotky z oblasti otvorilo cestu pre ofenzívu Turecka proti kurdským oddielom na severovýchode Sýrie, ktoré Ankara vníma ako hrozbu. Macron vyzdvihol "predovšetkým potrebu zabrániť akémukoľvek oživeniu IS v regióne" a podporiť kurdské sily, ktoré pomohli Spojenými štátmi vedenej vojenskej koalícii opätovne dobyť sýrske a iracké územia z rúk extrémistov IS.

Francúzsko zažilo viaceré krvavé útoky extrémistov spojených s IS, pripomína AFP. Vyhlásenie Macronovej kancelárie dodáva, že Francúzsko a USA majú rovnaké spoločné obavy, pokiaľ ide o tureckú operáciu v Sýrii, a zostanú v najbližších dňoch v úzkom kontakte.

Turecká vojenská ofenzíva sa zameriava proti Oddielom ľudovej obrany (YPG) sýrskych Kurdov, ktoré kontrolujú veľké územie na sýrskej strane hranice. Ankara ich pokladá za odnož Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorej povstalci desaťročia bojujú na tureckom území, a teda za teroristickú organizáciu. Turecká ofenzíva vyvolala na medzinárodnej scéne ostrú kritiku. V EÚ sa už diskutuje o možných sankciách, dopĺňa agentúra DPA.