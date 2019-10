Pellegrini o blížiacich sa parlamentných voľbách: Bude sa opäť uchádzať o post premiéra?

Ak strana Smer-SD na budúci rok vyhrá parlamentné voľby, bude sa Peter Pellegrini (Smer-SD) uchádzať o post premiéra.

Uviedol to v relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom. Zároveň potvrdil, že Robert Fico (Smer-SD) bude kandidovať z druhého miesta kandidátky. Predseda vlády SR súčasne v relácii vylúčil, že by v budúcnosti strana Smer tvorila akúkoľvek koalíciu s Ľudovou stranou Naše Slovensko Mariana Kotlebu. „Ako volebný líder sa budem uchádzať o najvyššiu politickú funkciu. Ak by Smer-SD vyhral voľby, uchádzal by som sa teda o pozíciu premiéra. Na skladanie kandidátky je ešte čas a ešte budeme o tom diskutovať. Žiadna kontroverzná osoba na nej nebude, ale dnes tu nebudem kádrovať jednotlivé mená," povedal Pellegrini.



Predseda vlády hodnotil aj podozrenia voči niektorým sudcom a sudkyniam, vrátane bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej, ktoré vyplývajú z údajnej komunikácie obvineného podnikateľa Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema. Pellegrini tvrdí, že o možnom protiprávnom konaní v justícii nevedel. Sám je za to, aby boli sudcovia, ktorí páchali trestnú činnosť, exemplárne potrestaní. „Pokiaľ sa potvrdia informácie, tak platí padni, komu padni. Nikoho nechránim ani nikoho neobhajujem. Prechádzame takou ďalšou fázou. Slovensko v 90. rokoch minulého storočia trpelo pôsobením mafiánskych skupín a teraz prichádza doba, že je potrebné sa zrejme vysporiadať s ľuďmi, ktorí si myslia, že sú nad zákonmi. Povyzliekajme tých sudcov z talára, ak pochybili. Spravodlivosť jednoducho musí platiť pre všetkých," dodal premiér.