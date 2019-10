Zmena v preferenciách strán: Voľby by vyhral Smer, jeden z nováčikov si posilnil pozíciu

Strana Andreja Kisku Za ľudí si posilňuje pozíciu v rebríčku voličských preferencií.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý realizovala na vzorke 1 145 respondentov starších ako 18 rokov, pre televíziu JOJ. Podľa neho, ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, Za ľudí by získalo 10,3 percent hlasov a skončilo tak tretie. V septembrovom prieskume malo 8,6 percent. Voľby by tento víkend vyhral Smer-SD s 20,1 percentami, druhá by bola Ľudová strana Naše Slovensko s 11,1 percentami. V prípade kotlebovcov ide o pokles hlasov o 2,1 percent oproti septembrovému prieskumu Polisu.

Do parlamentu by sa dostala aj koalícia PS/Spolu s 10,1 percentami, OĽaNO-NOVA a SNS zhodne so siedmimi percentami, KDH so ziskom 6,7 percent preferenčných hlasov a tiež SaS s 5,1 percentami a Sme Rodina s piatimi percentami. Mimo parlamentu by sa ocitla dnešná vládna strana Most-Híd. Tiež Dobrá voľba Tomáša Druckera, Vlasť Štefana Harabina či Socialisti.sk Eduarda Chmelára. Pri týchto troch nových stranách však Polis upozorňuje, že znalosť o ich vzniku bola len 50 až 60 percent, čím je výsledok do značnej miery ovplyvnený.

Polis tiež pre TV JOJ zisťoval, či Slováci dôverujú súdnictvu. Pri tejto otázke odpovedalo áno 17,7 percent opýtaných, nie 65 percent. Na otázku, či si myslia, že kauza Gorila bude niekedy uzavretá a v prípade, že sa dokáže prípadná vina jej aktérov, títo budú potrestaní, odpovedalo 64,5 percent respondentov nie. Väčšina opýtaných súhlasila s nedávno prijatou novelou zákona, podľa ktorej má sudca kandidujúci v parlamentných voľbách či eurovoľbách prísť o funkciu sudcu. Za takúto zmenu sa vyjadrilo 66,1 percent a nesúhlasilo s ňou 10,1 percent respondentov.