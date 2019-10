Danko a Pellegrini prišli na rozlúčku s Gottom († 80) zvlášť: Prečo leteli do Prahy dva vládne špeciály?!

Naši ústavní činitelia, premiér Peter Pellegrini a predseda NR SR Andrej Danko, neprišli do Prahy spoločne.

Do stovežatej teda leteli dva vládne špeciály. Dôvodom mala byť neprítomnosť premiéra v Bratislave, keďže mal v piatok nabitý pracovný program v Trenčíne, ktorý zakončil rokovaním s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom v Poprade.

„Pán premiér dnes končí pracovný program o 22.00, zajtra musí vstávať, aby sme o deviatej leteli do Prahy. Musíme tam byť najneskôr o 10.00,“ povedala pre TV Markíza Pellegriniho hovorkyňa Patrícia Macíková. Zastávka v Bratislave by ich zdržala, preto zvolili let do Prahy priamo z Popradu.