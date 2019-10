Arcibiskup Duka vzdal maestrovi hold: Odkaz Gottovým kritikom!

Pražský arcibiskup Dominik Duka pri dnešnej zádušnej omši za zosnulého speváka Karla Gotta uviedol, že Gott preslávil Česko po celom svete a ľudia budú ešte roky počúvať jeho piesne. Gott uznával hodnoty, ktoré robia ľudský život krásny a bohatý, povedal kardinál Duka pred stovkami smútočných hostí v Katedrále svätého Víta na Hrade.

Duka pripomenul Gottov "dar krásneho hlasu, umenie interpretácie a úsmev spojený s noblesou, ktorými napĺňal radosťou milióny poslucháčov". Poukázal na to, že spevák vstúpil do umeleckého života a rozvinul talent v 60. rokoch, teda v rokoch relatívneho uvoľnenia režimu. "O to ťažšie potom bolo vyrovnávať sa s marazmom normalizácie," zdôraznil kardinál.

Gott bol podľa neho štedrý a rád pomohol ľuďom v tiesni a nedostatku. "Uznával hodnoty, ktoré robia ľudský život krásnym a bohatým," povedal. Gott mal podľa neho rád svojich priateľov a miloval svoju rodinu. "Dokázal spájať lásku s úctou a rešpektom," povedal Duka.

Pripomenul aj biblické slová Ježiš Krista o tom, aby ľudia nesúdili, aby neboli súdení. Dotkol sa v súvislosti s tým Gottových kritikov, ktorí spevákovi vyčítajú napríklad podpis takzvanej Anticharty.

Na zádušnú omšu za Gotta dorazili do katedrály stovky pozvaných hostí vrátane politických špičiek na čele s prezidentom Milošom Zemanom, spevákových blízkych a kamarátov, spolupracovníkov, kolegov zo šoubiznisu, športovcov i ďalších osobností verejného života. Verejnosť môže omšu sledovať aj na veľkoplošných obrazovkách na hradnom nádvorí a na Hradčanskom námestí. Ľudia nádvorie podľa spravodajkyne ČTK však ani zďaleka nezaplnili, sú len tesne pri zátarase pred obrazovkou. Stovky ľudí sú tiež na Hradčanskom námestí.