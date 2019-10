Posledná rozlúčka s Gottom († 80) sa nezaobišla bez problémov: Tajné manévre na Žofíne

Poslednej rozlúčke s Karlom Gottom († 80) predchádzali rozsiahle prípravy. Do organizácie bol okrem manželky speváka Ivany Gottovej (43) zahrnutý nielen Úrad vlády, ale aj zložky ako polícia či záchranári.

V Paláci Žofín a jeho okolí sa to celú noc hemžilo pracovníkmi, ktorí všetko pripravovali na otvorenie brán pre verejnosť o ôsmej hodine ráno. Prví ľudia, ktorí sa chceli s majstrom rozlúčiť, pritom čakali na Slovanskom ostrove už od polnoci. Neprekážalo im dokonca ani to, že ich čaká dlhá chladná noc.

1.hod. - Stavali zábrany Otvoriť galériu Stavali zábrany Zdroj: gt Pracovníci služieb hlavného mesta sa pustili do práce. V uliciach smerujúcich k Masarykovmu nábrežiu začali stavať zátarasy a cez Most légií koridor. Chceli tak zabezpečiť plynulý prechod smútiacej verejnosti až na Slovanský ostrov do Paláca Žofín, kde sa prišli pokloniť a vzdať úctu známej legende.

5.15 hod. - Stovky kvetov Otvoriť galériu K rakve s umelcovými pozostatkami sa prišli pokloniť desaťtisíce ľudí. Zdroj: gt Do paláca si to namierili dodávky, ktoré priviezli stovky živých kvetov. Tie boli uložené v drevených prepravkách, ktoré zaniesli pracovníci kvetinárstva do útrob paláca. Kvetinovú výzdobu a aranžmány potom pripravovali priamo na mieste. Na pódiu pri rakve dominovali kvety bielej a zelenej farby.

5.45 hod. - Rakva na mieste Otvoriť galériu Rakva na mieste. Zdroj: herminapress.cz Desiatky štátnych policajtov sprevádzali pohrebné auto s pozostatkami speváka Karla Gotta. Po krátkom čase, keď sa ozbrojené zložky presvedčili, že je okolie bezpečné, pracovníci pohrebnej služby preniesli rakvu s Gottom do paláca a umiestnili ju na vyvýšené podium vo veľkej sále, kde sa konala verejná rozlúčka so známym umelcom

7.00 hod. - Kľúče od brány Otvoriť galériu Kľúče od brány. Zdroj: herminapress.cz Otvorenie Žofína sa skomplikovalo. Pracovníkom sa totiž nepodarilo nájsť kľúče od brány pri Galérii Mánes. Tam bol naplánovaný hlavný východ smútiacej verejnosti. Organizátori boli nakoniec nútení bránu vypáčiť, pretože sa kľúce nepodarilo nájsť. Situáciu tak museli riešiť silou.