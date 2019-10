Gottova exmilenka sa prišla rozlúčiť k spevákovej vile: Drsné slová o vdove Ivane!

Zatiaľ čo verejnosť sa oficiálne lúči s Karlom Gottom na pražskom Žofíne, jeho bývalá láska Alice Kovácsová zamierila na Bertramku.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Pred vilu, kde maestro žil s manželkou a dcérami, prišla so svojím psíkom okolo 15. hodiny, pokľakla a chvíľu rozmýšľala. Potom do záplavy sviečok a kvetov od fanúšikov položila červenú ružu so stuhou, na ktorej stojí nápis: ,,Goodbye amore, Alice“ (Zbohom láska, Alice, pozn. Red.). Blesku vysvetlila, prečo prišla práve pred vilu. ,,Toto je, myslím, oveľa osobnejšie, ako sa ísť rozlúčiť k rakve na Žofín,“ povedala Alice. Prečo Gotta nazvala slovom „amore“? ,,Pretože som ho tak oslovovala,“ odpovedala manželka speváka Ondřeja Havelku.

Sobotná rozlúčka na Pražskom hrade je len pre pozvaných a Kovácsová sa tam nedostane, čo okomentovala narážkou na Gottovu ženu Ivanu. ,,Neočakávam, že by tá dáma bola taká veľkorysá, čo jej podľa mňa nie je vlastné, že by ma pozvala v sobotu do katedrály sv. Víta,“ povedala Blesku. Ako denník pripomína, Kovácsová Gotta zbalila ako 17-ročná, on mal vtedy 44 rokov. Ich vzťah trval desaťročie, no v blízkom vzťahu ostali aj po rozchode, čo sa nemalo páčiť spevákovej manželke.