Politický dôchodca Kaliňák: Idem sa venovať výrobe zbraní

Žije si civilný život, zlepšuje si právnické vzdelanie a chystá sa obchodovať so zbraňami. Exminister vnútra Robert Kaliňák (48) ohlásil tento týždeň definitívny odchod z vrcholnej politiky. Neplánuje už kandidovať vo voľbách, ani sa uchádzať o funkciu vo vedení Smeru. Členstvo v strane si však ponechal a chce pôsobiť ako poradca.

Ešte stále podpredseda Smeru sa už na ďalšom sneme strany - ktorý bude až po voľbách - nemieni uchádzať o vedúce pozície vo vedení. Svojimi skúsenosťami však plánuje kolegom pomáhať ako radový člen Smeru. „Buď nejakému projektu verím - aj s chybami - alebo nie. Do politiky som vstúpil so Smerom, aj tam ako člen ostanem. Niekedy sa opýtajú starých veteránov, čo si myslia, tak im môžem poradiť,“ vidí svoje budúce miesto zakladajúci člen, ktorý si po odchode z parlamentu spravil právnické skúšky a rozbehol advokátsku prax. „Veľa sa zmenilo za ten čas a mnoho vecí je po novom. Tak človek musí venovať strašne veľa času štúdiu. Advokácia je tiež o tom, že niekedy sa jej treba venovať aj 16 hodín denne,“ priblížil Kaliňák.

Advokácia aj zbrane

Okrem advokácie sa venuje najmä podnikaniu. Denník Sme v septembri informoval, že si založil firmu Liwa Arms Slovakia, ktorá sídli v Dubnici nad Váhom v budove zbrojovky ZVS Holding. Kaliňák vtedy tvrdil, že firma nebude obchodovať so zbraňami, ale bude sa venovať strojárstvu. Teraz už pripúšťa, že by predsa len malo ísť o streleckú výrobu.

„Ja som povedal, že nebudeme obchodovať s vojenským materiálom, lebo na to potrebujete licenciu ministerstva hospodárstva, a to sa považuje za obchodovanie so zbraňami. Ale môžete sa venovať aj strojárskej výrobe, ktorá smeruje k športovým alebo poľovným veciam, čo nie je vojenský materiál,“ naznačil exminister, s akými zbraňami by chcel rozbehnúť biznis. „Všetko, čo by sa robilo - tá strojárska výroba - by bolo určené pre Európsku úniu, a nie ako si niekto predstavuje, že vyvážať veci do tretích krajín,“ doplnil.