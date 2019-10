Potápači opäť čistili tatranské plesá: Vytiahli puklicu, granát aj mŕtvu korytnačku

Opäť mali plné ruky práce! Tatranskí potápači aj tento rok čistili plesá od odpadkov.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Trvalo im to dlhé hodiny, medzi stovkami kíl smetia totiž boli vskutkubizarné veci - výbava do auta, mŕtva korytnačka, ostnatý drôt či delostrelecký granát. Ten vytiahli zo zaplaveného lomu v Kvetnici pri Poprade a museli ho dokonca prísť zabezpečiť policajti.

Tatranským plesám sa dávajú rôzne vznešené prívlastky, no realita je niekedy bolestnejšia. Aby naozaj boli nádherné, čisté a priezračné, už 26 rokov ich musia čistiť potápačskí nadšenci. Vždy v októbri sa vyberú plesá vyčistiť od odpadkov, ktoré tam nahádžu nezodpovední ľudia. Doteraz vybrali viac ako šesť a pol tony haraburdia.

„Keď sme pred viac ako štvrťstoročím začali s týmto čistením, mysleli sme si, že do desiatich rokov to všetko vyčistíme a nebude už čo zbierať z dna plies. Ako veľmi sme sa mýlili,“ prezradil Paľo Kráľ, zakladateľ akcie Čisté plesá s tým, že za tie roky už povyťahovali z vody kadečo. „Najbizarnejší bol minuloročný tomahavk Gojka Mitiča z filmu Náčelník Veľký had z roku 1964. Toho roku sme zo štyroch plies a jedného jazera vytiahli 328 kíl odpadu,“ vyratúva.

Zapotili sa však nielen pre množstvo, ale aj nebezpečnosť nálezu. Svoje si „užil“ najmä Dávid Bednarik zo Senca.Veľmi opatrne som ho vybral a dal na breh. Až tu sme zistili, že je bez rozbušky a trhaviny. Aj tak sme však okamžite volali políciu,“ prezradil.

Muži zákona okamžite nabehli na miesto, opáskovali ho a privolali pyrotechnika. Z vôd však vytiahli aj ďalšie prekvapivé veci, ako napríklad hasiaci prístroj, puklicu či mŕtvu korytnačku. Okrem Kvetnice robili poriadok aj vo vodách Štrbského, Nového Štrbského, Popradského a Velického plesa. Dvojičky Júlia (16) a Zdenka (16) sa potápaniu venujú už tretiu sezónu. „Trénujeme hlavne na Liptovskej Mare a dnes sme prišli prvýkrát pomôcť čistiť tatranské plesá,“ prezradili.

Akcia v číslach