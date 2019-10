Takto môžete investovať bezpečne!

Predtým ako začnete, mali by ste mať jasno, s akým cieľom chcete investovať.

Takisto je dôležité vedieť, či hľadáte krátkodobé zhodnotenie peňazí, alebo si chcete dlhodobo odkladať na auto či dôchodok. Vďaka VÚB teraz môže investovať naozaj každý.

Odborníci odporúčajú nenechať sa strhnúť davom a nevsádzať všetko na jednu kartu. V praxi to znamená rozložiť svoje peniaze do viacerých fondov. Je dobré mať na pamäti, že investície sa pohybujú v pomyselnom trojuholníku. Výnos, dostupnosť a riziko investície nie sú nikdy dosiahnuteľné v rovnakom čase. Je dôležité sa rozhodnúť, či urobíte investíciu s vyšším rizikom a zároveň potenciálnym vyšším výnosom, alebo sa uspokojíte s nízkym výnosom a peniaze budete mať stále dostupné.

Ako si správne vybrať poradcu

Ak chcete mať istotu profesionálneho poradcu a transparentnosti, najlepšou voľbou je osobný bankár. Ako klient máte istotu, že komunikujete s vyškoleným poradcom. Členovia Magnifica klubu majú možnosť využiť špeciálny investičný software, ktorý ušije ponuku na mieru. Bankár pozná vašu finančnú situáciu komplexne, čo je dôležité z hľadiská správneho investovania. Cieľom by totiž nemali byť len maximálne výnosy, ale aj riadenie rizika.

Koľko investovať mesačne?

Možno si to ani neuvedomujete, ale investujete celý život. Investujete svoj čas do rodiny, koníčkov, vecí, ktoré majú zmysel. Investovať na trhoch môžete už od malých súm, doslova pár desiatok eur. Hovorí sa, že človek by si mal z každého príjmu odložiť aspoň 10 %. Odložiť však neznamená držať ich na účte, ale investovať. Vďaka produktom VÚB môžete investovať už od 20 eur mesačne. Po dobu 30 rokov tak môžete našetriť takmer 14 000 eur.

Pravidelné investovanie s VÚB

Možnosť investovať už od 20 eur mesačne.

O financie sa stará vyškolený poradca, ktorý pozná vašu situáciu.

Možnosť výberu z množstva fondov, ktoré sú rôzne zamerané a obsahujú rôzne finančné nástroje:

Bezpečné dlhopisy – najnižšie riziko

Akciové trhy + dlhopisy – stredné riziko

Akciové a dlhopisové trhy rozvíjajúcich sa krajín – najvyššie riziko

Ideálne riešenie pre dlhodobé investičné sporenie: