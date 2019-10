Sestra hviezdy One Direction sa vydala za Spišiaka Martina: Slovák švagrom Zayna Malika!

Superstar má v rodine Slováka! Zayn Malik (26) sa preslávil ako člen skupiny One Direction. Jeho otec je z Pakistanu, on sa však narodil v anglickom Bradforde.

Spevák má tri sestry - staršiu Doniyu (28) a dve mladšie - Waliyhu (21) a Safaau (17). Práve najmladšia z dievčat si zobrala za manžela Martina Tišera (20), ktorý pochádza zo Spiša. Čo na prominentnú rodinu vravia Martinovi príbuzní na Slovensku? Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Martin Tišer (20) si v Anglicku zobral za ženu Safaau Malik (17), sestru svetoznámeho speváka a lámača ženských sŕdc Zayna Malika (26). Nový Čas sa preto rozhodol vypátrať slovenské korene Martina. Obaja mladíkovi rodičia - Ladislav aj jeho družka Iveta žijú v anglickom Bradforde, kam sa presťahovali z Plzne.

Laco s troma bratmi sa do Česka z rodných Betlanoviec (okr. Spišská Nová Ves) odsťahoval ešte pred tromi desaťročiami. „Sú to moji bratranci. Laco okrem Martina má ešte jedného syna a dve dcéry. Všetci žijú v Anglicku,“ vysvetľuje rodinné väzby Koloman Tišer (53). Aj on s manželkou Angelou (45) a deťmi žili dlhé roky v britskom Peterboroughu.

„Máme tri dcéry a jedného syna, všetci ostali žiť v Anglicku. Tá najstaršia je vydatá a majú s manželom kadernícky salón. Nikto z detí sa sem nechce vrátiť. Ich domov je tam, tam chodili do školy, tam majú svoje zázemie svoj život. Tak isto aj Lacove deti. Tam sa nikto nepozerá, kto má akú farbu alebo pôvod,“ vraví Koloman.

Svadba v priamom prenose

Martin si za manželku vzal Safaau v polovici septembra. „Predtým chodil s Angličankou. Túto svadbu museli robiť veľmi rýchlo, lebo Safaa bola tehotná a moslimské pravidlá sú v tom veľmi, veľmi prísne. O to viac, že pochádza z bohatej a známej rodiny. No obaja sa majú veľmi radi, tak im to manželstvo určite vydrží. Celé zásnuby aj svadbu sme videli naživo cez sociálne siete, no zo Slovenska tam nikto nebol,“ prezradila Angela, ktorej sa nevesta z pakistanskými koreňmi veľmi páčila.

Tradičná islamská svadobná ceremónia Nikkah sa odohrala v Bradforde. Zúčastnili sa na nej rodičia oboch mladomanželov aj nevestine sestry. Iba hviezdny Zayn chýbal. Do pozornosti verejnosti sa svadba dostala po tom, čo Waliyha (21) zverejnila na sociálnej sieti fotografie zo svadby.

Viacerí komentujúci sa pozastavili nad tým, že Safaa má len 17 rokov. „Nie je príliš mladá?“ pýtali sa. „Áno, má 17 rokov. No a čo?“ odpovedala im Waliyha. Podporila ju aj supermodelka Gigi Hadid (24), s ktorou Zayn kedysi chodil a zjavne je stále v kontakte s jeho rodinou.

Zayn Malik (26)

- spevák kapely One Direction

- v roku 2015 sa dal na sólovú dráhu

- v r. 2015 - 2018 randil s modelkou Gigi Hadid (24)

- majetok: 60 mil. eur

Ženích Martin Tišer (20)

- jeho otec pochádza z Betlanoviec (okr. Sp. N. Ves)

- má troch súrodencov (brat a 2 sestry)

- pred vzťahom so Safaaou chodil s Angličankou

- na Spiši stále žijú jeho príbuzní