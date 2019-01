Ani spolu, ani bez seba: Modelka Gigi Hadid a spevák Zayn Malik sa opäť rozišli

Medzi modelkou Gigi Hadid (23) a spevákomZaynom Malikom (25) je opäť koniec.

Zdroj pre Etonline povedal, že išli od seba po tom, čo ich fanúšikovia špekulovali, že už viac nie sú spolu. Gigi a Zayn sa rozišli už minulý rok v marci po viac ako dvoch rokoch randenia, ale len o mesiac neskôr ich videli, ako sa bozkávali.

"Gigi a Zayn sa rozišli, ale nie preto, že by sa nemali radi. Jednoducho si uvedomili, že už to viac nezvládnu, aj keď to skúšali. Zayn sa zaoberal osobnými problémami a Gigi ho vždy podporovala, ale uvedomila si, že pomôcť si môže len sám."

Posledná fotografia na Instagrame, ktorú Gigi zverejnila so Zaynom, je z 22. októbra. "Letím domov na svoje šťastné miesto," napísala.