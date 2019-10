Tri mladučké ruské sestry znásilňoval vlastný otec: Krvavá pomsta kladivom a nožom

Ruskom rezonuje prípad troch sestrier – tínedžeriek – ktoré spoločne zniesli zo sveta svojho otca.

Krestina, Angelina a a Maria mali v čase vraždy 19, 18 a 17 rokov. Ich otec Mikhail Khachaturyan († 57) ich mal roky sexuálne zneužívať a chorobne kontrolovať. Otec mal v čase napadnutia sedieť v kresle a byť pod vplyvom liekov na upokojenie. Dievčatá skutok opísali v policajnom videu, ktoré bolo nakrúcané na mieste činu.

,,Sedel v kresle, v tom rohu. Ja a Angelina sme k nemu pristúpili zozadu, ona mala kladivo, ja nôž,“ povedala Maria. Angelina mala nôž, lebo pripravovala jedlo. ,,Povedali sme si, poďme to risknúť,“ komentovala. ,,Zakričali sme na najstaršiu sestru, tak nám pomohla a použila slzný sprej. Ja som bola naľavo, Maria vpravo. Ona ho najprv bodla nožom. Zobudil sa. Tak som ho udrela kladivom. Dvakrát. Vtedy sa zdvihol a povedal: ,Čo sa deje?´“

Mikhailovi podľa portálu Metro uštedrili bodné rany do srdca aj krku. Šokujúci zločin rozdelil Rusko, niektorí si myslia, že by dievčatá nemali za svoj čin pykať, keďže boli roky znásilňované. Avšak ozývajú sa aj príbuzní, ktorí tvrdia, že Mikhail nebol taký netvor, ako sestry tvrdia. Trest pre Krestinu a Angelinu sa má pohybovať od 8 do 20 rokov. Najmladšia Maria bola v čase útoku neplnoletá a preto nebude čeliť väzeniu.