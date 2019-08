Dievča dávalo mladíkovi v aute sexuálne návrhy: Vo sne by jej nenapadlo, kto vylezie z kufra!

Samantha Grywalsky (18) z amerického Michiganu mala už týždne podozrenie, že sa jej kamarátka snaží zviesť jej frajera.

Jacob Glasgow jej priznal, že mu dievčina na sociálnej sieti poslala flirtujúce správy a dokonca ho k sebe pozývala, aby mali sex. Zrada Samanthu bolela, tak sa s priateľom rozhodli, že ,,kamarátku" prichytia pri čine. Jacob ju zavolal previezť sa autom, zatiaľ čo jeho priateľka sa schovala v kufri.

,,Bolo tam veľmi tesno, som vysoká, čiže som bola pokrčená. Posunuli sme predtým sedadlá, aby som lepšie počula, o čom sa rozprávajú," cituje tínedžerku Mirror. Otvorenosť kamarátky ju šokovala. ,,Počula som ju povedať mu: ,Ani netušíš, ako dlho to už s tebou chcem robiť´. Môj frajer jej len odpovedal: ,Oh, vážne? Čo ešte?´" vysvetľuje Samantha, že sa snažil z dievčaťa dostať čo najviac, pretože celé stretnutie nahrávali.

Kamarátka teda začala Jacobovi opisovať, čo všetko by s ním robila. ,,Nebola veľmi kreatívna, to vám poviem," neodpustila si uštipačnú poznámku Samantha. Potom mladík vyšiel z auta a otvoril kufor, predstierajúc, že hľadá kondómy. Samantha vyskočila z kufra, dievča bolo v šoku. ,,Jej tvár proste zamrzla, bolo to zábavné," hovorí dievča.

Kamarátka predstierala, že sa nič nestalo a jej obvinenia popierala. ,,Nemôžem uveriť, že som ju tam nezbila, šialene som sa ovládala. Ale táto celá situácia mi ukázala nielen to, aká je ona, ale aj aký je môj frajer. Toto bol prvý problém v našom vzťahu a hneď mi priznal, keď po ňom vyštartovala. Je naozaj veľmi úprimný, nemám o ňom žiadne pochybnosti," povedala Samantha, ktorá neľutuje, že o falošnú kamarátku prišla.