Čurmová prepísala históriu: Toto je prvý gól Slovenky v ženskej NHL

Slovenská hokejistka Lenka Čurmová (22) robí celému Slovensku ohromnú radosť. Ako prvá Slovenka v celej histórii sa vďaka svojim výkonom prebojovala až do NWHL, čo je ženská obdoba slávnej NHL.

Už po svojom štarte v drese Buffala Beauts ukázala svoje kvality a potešila všetkých fanúšikov. Stala sa prvou hráčkou narodenou na Slovensku, ktorá sa dokázala gólovo presadiť v tejto súťaži. Tiež bola vyhlásená za hráčku týždňa.

Presným zásahom sa pochválil na Twitteri aj samotný klub, ktorý tiež poukázal na výnimočnosť Čurmovej gólu.