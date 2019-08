Zaľúbenci Gregušová a Cimarro zo Skrytej vášne: Kšefty v raji!

Pracovná dovolenka v exotike? Kubánsky herec Mario Cimarro (48), známy z telenovely Skrytá vášeň, trávi august v skutočnom raji na Zemi. Spoločnosť mu robí slovenská priateľka Bronislava Gregušová.

Do sexi herca boli v čase vysielania telenovely zamilované azda všetky ženy. Jeho srdce však nadobro patrí inej žene, a to dokonca Slovenke! Cimarra zbalila finalistka súťaže Miss Slovensko 2015 Bronislava Gregušová (27). Dvojicu, ktorá všatko starostlivo tajila, prezradili až fotky z identických miest na Instagrame. „Broňa je jeho priateľka. Stále si to chcú nechať pre seba. Vedia to iba ich najbližší. Sú spolu už niekoľko mesiacov. Mario by Broni zniesol aj modré z neba,“ potvrdil špekulácie okolo ich vzťahu Novému Času pred mesiacmi zdroj blízky misske.

Netrvalo dlho a objavila sa síce neplánovaná, ale prvá spoločná fotka! Čitateľka Nového Času začiatkom augusta upozornila na to, že si zaľúbenci užívajú leto v hlavnom meste Paraguaja. „Núti ma športovať,“ napísala Gregušová k fotke, kde oddychuje po bicyklovaní. Na sociálnej sieti zároveň zverejnila záber, kde pozerá televíziu v momente, keď sa v nej objavil Cimarro. Príchod herca do Paraguaja mapovali novinári, a tak sa v miestnej televízii ocitla aj Bronislava.

Kšefty v raji

Vyzeralo to len na vydarenú letnú dovolenku, no podľa portálu Ultima Hora nepricestoval párik do Paraguaja iba oddychovať. Hviezda telenoviel pracuje ajpočas dní strávených v raji. Cimarro sa toto leto objavuje v súťaži Baila Conmigo Paraguay 2019 televíznej siete Telefututo. V šou, ktorá je obdobou nášho Let´s Dance, súťaží viac ako 20 párov. Tie hodnotí porota zložená práve z kubánskeho herca Maria Cimarra, internetovej hviezdy Carmiñy Masi, choreografa a tanečníka Robsona Maia či modelky Larissy Riquelme. Šou potrvá až do decembra, preto je možné, že párik exotický Paraguaj len tak skoro neopustí!