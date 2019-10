Hudobník Richard Müller a raper Vec. Čo ich spojilo?

Richard Müller, raper Vec a mladá kapela The Youniverse. Toto trio si spolu s moderátorom Petrom Bičom zadžemuje v tretej časti hudobnej relácie RTVS 3 pódiá.

V rovnakom čase sa tak na obrazovke stretnú rôzne hudobné žánre. Tvorcovia prízvukujú, že práve o to ide. Chcú zmapovať zaujímavú hudobnú tvorbu súčasnosti a dať priestor na prezentáciu aj tým hudobníkom, ktorí možno ešte nie sú veľmi známi, ale tvoria muziku, ktorú hodno spoznať.

Fotogaléria 21 fotiek v galérii

„Pri výbere účinkujúcich sme sa zamerali na niekoľko aspektov. Snažíme sa budovať akýsi archív doby, kde mapujeme súčasnú hudobnú scénu. Chceli by sme tiež ľuďom rozširovať ich hudobný obzor. Jednoducho máme ambíciu ponúknuť divákovi kvalitnú hudbu. Verím, že ponúkame to najlepšie, čo na trhu existuje,“ vraví režisér relácie Richard Raiman.

„Našim cieľom je odprezentovať hudobníkov, či už hviezdy, alebo začínajúcich, naozaj v hudobnom svetle. Aby hrali naživo, kvalitne, aby sme sa o nich dozvedeli niečo, čo ľudia nevedia. Snažili sme sa o to, aby v jednej relácii bol čo najpestrejší záber, ale pritom, aby to bol jeden pekný homogénny celok,“ vysvetľuje producent z Oyster agency Adnan Hamzič.

Všetky relácie moderuje Peter Bič. Svojich hostí dokáže vyspovedať inak, ako keby to robil moderátor, ktorý nie je z brandže. V tretej časti relácie bude opäť zaujímavé zloženie hostí. Richard Müller, raper Vec a The Youniverse.

„Ja som za svoju kariéru už zažil mnoho hudobných relácií, ale táto je iná a veľmi sa mi páči. Na pľaci navyše bolo cítiť, že si to celý tím užívame a to sa potom hneď odrazí aj na výsledku,“ myslí si Richard Müller.

„Som rád, že RTVS dala priestor takejto relácii. Je o tom, že sa môže daný umelec prezentovať naživo a to je predsa to hlavné, ak niekto vie hrať naživo a má to potrebnú kvalitu. My sme v jednej časti s The Youniverse a Rišom Müllerom a sme veľmi vďační za takúto kombináciu. Dramaturgicky aj obsahovo je to pekná a výživná relácia, tešíme sa z nej,“ dodáva Branislav Kováč známy ako Vec.

Relácia sa nakrúcala v košickej Tabačke a vždy sa v nej predstaví aj mladá kapela či umelec.

„Dlho tu nebola relácia, ktorá by bola vyslovene o hudbe. Vždy sú tam iné pridružené veci a toto je taký čistý formát, v podstate mainstreamovom čase. Veľmi pozitívne vnímam najmä to, že sa tam prelínajú generácie a žánre,“ uzatvára Jerguš Oravec z The Youniverse.

Verejnoprávna RTVS vysiela reláciu 3 pódiá každú sobotu večer na Jednotke. Najbližšia sa vysiela v sobotu 12. 10. 2019. Začiatok je o 22:20.