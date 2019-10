Švédsky klub sa topí v dlhoch: Veľké gesto bývalého trénera!

Angličan Graham Potter síce už druhú sezónu nie je trénerom švédskeho Östersundu, na svoj niekdajší klub však nezabudol.

Účastníka šestnásťfinále Európskej ligy 2017/2018 sužujú finančné problémy a Potter mu podal pomocnú roku. Podľa zástupcov účastníka najvyššej švédskej futbalovej súťaže Graham Potter poslal na účet klubu významnú finančnú čiastku. Záväzky Östersundu voči daniarom boli až 10 miliónov švédskych korún, v prepočte takmer milión eur. Táto suma neskôr klesla na 4,3 milióna SEK, pričom 1,4 milióna SEK musel klub zaplatiť hneď. Zatiaľ nie je známe, či príspevok niekdajšieho kouča napokon pomôže klubu dostať sa z problémov.

Östersund, ktorému v prípade nevyplatenia záväzkov hrozí preradenie do nižšej súťaže, sa dostal do problémov zásluhou manažéra Daniela Kindberga. Ten sa pred švédskym súdom zodpovedá z viacerých ekonomických trestných činov. Kindbergovi hrozí až osem rokov za mrežami za to, že údajného odčerpal milióny švédskych korún od daňových poplatníkov na základe podvodnej schémy, v ktorej boli zapletení ďalší dvaja muži a dovedna tri firmy. Jednou z nich je aj bytová spoločnosť v Östersunde, v ktorej bol Kindberg výkonným riaditeľom. Daniel Kindberg všetky obvinenia popiera.

Graham Potter prebral švédsky Östersund v roku 2011 a zo štvrtej ligy ho dostal až medzi švédsku elitu, v ktorej si premiérovo zahral v roku 2016. Klub sa potom prebojoval aj do pohárovej Európy. V EL v 2. predkole vyradil turecký Galatasaray Istanbul, v treťom luxemburský SC Fola Esch a v play-off aj grécky PAOK Solún. Uspel aj v skupinovej fáze po boku Herthy Berlín, Athletica Bilbao a Zarie Luhansk dostal do jarného šestnásťfinále. V ňom síce vypadol s Arsenalom Londýn, no súpera zdolal v odvete na jeho pôde 2:1. Potter potom prijal ponuku viesť klub Swansea City, z ktorého v lete 2019 odišiel k účastníkovi Premier League tímu Brighton & Hove Albion.