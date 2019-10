Kmotrík ráta straty po vyčíňaní fanúšikov Slovana: Klub prišiel o viac ako milión eur!

Vedenie bratislavského Slovana ráta finančné straty po problémoch s vyčíňaním na tribúnach. Fanúšikovia belasých sa bránia a tvrdia, že sú ochotní spolupracovať na zmenách.

Majú toho na rováši viac než dosť. Kvôli správaniu fanúšikov na štadiónoch a rôznym pokrikom odohral Slovan zápas Európskej ligy s Besiktasom bez dospelých priaznivcov. Za konflikt s hráčmi počas derby so Spartakom zasa nemohli prísť fanúšikovia na ligový duel s Nitrou. Belasým dokonca hrozí, že neuvidia ani domáci zápas EL s anglickým Wolverhamptonom.

Fanúšikovia belasých, konkrétne Ultras Slovan, sa však snaží celú situáciu dať doporiadku a spolupracovať s vedením klubu na zmenách.

"S eufóriou z nového štadiónu, výsledkov Slovana bola v poslednej dobe spojená i mierne zvýšená miera prehreškov v našich radoch, ktoré ako čerešničku na torte „vyzdobil“ konflikt so samotnými hráčmi súpera v derby zápase so Spartakom Trnava. Samozrejme si túto vec plne uvedomujeme a mrzí nás, rovnako ako hráčov a širokú verejnosť, čo sa udialo. Preto sme sa rozhodli stretnúť medzi sebou a nájsť riešenie ako podobným situáciám predísť," uvádza vo vyjadrení Ultras Slovan.

"Existuje tzv. kódex SEKTORA C, ktorý očividne ľudia prestali brať vážne a preto dávame vopred vedieť, že kto nebude rešpektovať naše pravidlá v SEKTORE C, tak bude si niesť za to sám následky a bude zo sektora rázne vylúčený aj keď to bude fanúšik s platnou permanentkou," upozorňujú fanúšikovia. V ňom je napríklad zakázané používať delobuchy, piť tvrdý alkohol a kričať nezmyslené pokriky.

Na iniciatívu a sebareflexiu fanúšikov zaregoval aj samotný klub. „Radosť z postupu do skupinovej fázy nám znegovali práve tieto tresty. Klub len na vstupnom prišiel v zápase s Besiktasom o približne 600-tisíc eur. Pokiaľ pripočítame ušlý zisk za bufety, tržbu za predaj suvenírov vo fanshope, zaplatenie pokuty a ďalšie finančné straty, tak klub prišiel viac než o milión eur," uviedol Komtrík ml. na webe Slovana.

„Klub sa k aktuálnym problémom stavia čelom a podnikneme všetky možné kroky, aby sme sa zlepšovali aj v tejto oblasti. Konkrétne kroky sú v štádiu prípravy. C-sektor však v najbližších týždňoch prejde určitými úpravami so zámerom eliminovať riziko udalostí, ktoré sa udiali na derby," hovorí šéf belasých, ktorí aj napriek problémom s fanúšikmi vedú svoju skupinu v Európskej lige.

"Našou úlohou je identifikovať a v zmysle legislatívneho rámca potrestať jednotlivcov, ktorí poškodzujú meno fanúšikov i celého klubu. Musíme pracovať so všetkými našimi priaznivcami, aby si uvedomili platné pravidlá UEFA i SFZ. Verím, že nielen klub, ale aj samotní fanúšikovia sa chcú do budúcna vyhnúť takýmto zbytočným chybám a už nechcú zažiť nepríjemný pocit, keď si nemôžu pozrieť zápas na Tehelnom poli,“ doplnil Ivan Kmotrík ml.