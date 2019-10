Matúš trávi čas v konskom sedle v práci aj doma: Policajt hviezdou westernov

Jeho práca je jeho najväčším koníčkom! Podpráporčík Matúš Štefko (26) odmalička sníval o vlastnom koňovi. Sen sa mu splnil hneď dvakrát - sympatický mladík totiž pôsobí v jazdeckej polícii v Košiciach.

Slúži na desaťročnom slovenskom plnokrvníkovi Nadalovi, s ktorým tvoria nerozlučné duo. Okrem toho však žne úspechy aj na westernových súťažiach po celej Európe.

Matúšovo (26) detstvo bolo plné koní. „Dostal som sa k nim ako desaťročný. Najprv som pomáhal a potom som za odmenu jazdil,“ prezradil s tým, že po čase si kúpil vlastného koňa a začal chodiť na preteky. To bolo ešte pred pôsobením v jazdeckej polícii, kde je už 7 rokov. Dnes, po 15 odcválaných rokoch v sedle vie, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí v živote. So svojím hnedákom Nadalom pravidelne preteká na súťažiach policajných koní, no okrem toho prepadol aj westernovému štýlu.

S partiou kamarátov aj so svojou partnerkou Luciou jazdí ródeo. „Nedávno sme sa vrátili z ródeovej súťaže v Česku a na Slovensku som dvojnásobný šampión,“ prezradil Matúš a dodal: „Všetko sú vydreté výsledky. Prežil som veľa pádov a ako 19-ročný som si dolámal obe ruky.“ Jazdeckú políciu povolajú, ak hrozia potýčky futbalových fanúšikov z Bratislavy alebo Trnavy, no kone zboru sú špičkovo vycvičené a takéto akcie zvládajú s pokojom.

Väčší adrenalín tak Matúš zažíva pri súťažiach. „S mojimi koňmi si perfektne sedíme, no napriek tomu pravidelne trénujem,“ vysvetľuje. Parťákov mu robia hneď tri kone. Okrem Nadala sedlá na ródeách Sab Impresive Kinga a Cenaya. Uspel s nimi v Maďarsku, na Slovensku aj v Česku.

Matúšove úspechy

Western Ródeo

2018 - 1. miesto, Nemšová, M-SR v disciplíne Teamroping a Ranchdoctoring

Policajné preteky

- 2016 a 2017: dvakrát 2. miesto, Brno, ČR

- 2016 a 2017: dvakrát 2. miesto, Mezyohegyes, Maďarsko

- 2019: dvakrát 1.miesto a raz 2. miesto, Lodž, Poľsko