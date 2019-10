Talentovaná Alena narába s motorovou pílou lepšie ako chlap: Do dreva som vyrezala Daru aj Freddieho

Svoje nadanie túži posunúť ďalej! Jediná rezbárka na Slovensku Alena Mrekajová (42) z obce Bobrov (okr. Námestovo) už má na svojom konte niekoľko ocenení – okrem iného zápis do slovenskej i českej knihy rekordov za prácu s motorovou pílou.

Šikovná štyridsiatnička vyrezala desiatky sôch, ktoré zožali úspech nielen na Slovensku. To jej však nestačilo a tak prišla s ďalším nápadom – stvorila obrazy, na ktorých majú svoju podobizeň známe osobnosti. Originálne umelecké kúsky chce autorka vystaviť už dnes v Dolnom Kubíne. „Vyrezať do dreva obrazy slávnych spevákov či hercov bola moja myšlienka. Chcela som, aby po mne niečo pekné zostalo a aby si ma ľudia tu na Slovensku pamätali,“ vysvetľuje sympatická Alena s tým, že pre ňu je naoko namáhavá činnosť dokonalým relaxom, ktorému sa venuje už 5 rokov.

Rezbárka sa vie oháňať motorovou pílou lepšie ako chlap a okrem rôznych postavičiek, zvierat či betlehemov, ako aj obrazu Poslednej večere, vyrezala teraz dvadsať tvárí. „Je to zbierka spevákov a dvoch hercov – Jozefa Krónera a Michala Dočolomanského. Veľmi by som chcela získať podpisy od spevákov, ktorých som vyrezala. Bola by to taká bodka za mojou zbierkou,“ hovorí Alena, ktorá takto zvečnila aj legendárneho frontmana kapely Queen, Freddieho Mercuryho.

A hoci vie, že u niektorých osobností to už, žiaľ, nebude možné, chce sa pokúšať aspoň o tých, ktorí ešte žijú a ktorých podpis by bol pre ňu poctou. Prvou „lastovičkou“ v tomto prípade je podpis speváčky Dary Rolins na svoju vyrezanú podobizeň. „Bolo to neuveriteľné a veľmi sa z toho teším. Môj manžel so synom sa vybrali do Bratislavy, kde mala Dara autogramiádu. Keď sme sa k nej dostali, bola v šoku a úplne nadšená, že ju niekto vyrezal do dreva. S úsmevom sa podpísala, no myslela si, že obraz jej venujeme, lebo sa jej neskutočne páčil,“ opisuje Alenka, ktorá túži po tom, aby sa jej zbierka dostal do povedomia všetkým Slovákom.

Výtvory v číslach

Počet drevených sôch: 20

Najvyššia: 2,1 m (nachádza sa v Istebnom)

Počet kamenných sôch: 3

Počet obrazov: 200

Venuje sa tomu: 5 rokov