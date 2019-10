Reprezentačný kapitán Marek Hamšík prípravu nepodcenil: Formu som ladil „na Sagana“!

Reprezentačné zrazy si užíva. Futbalista Marek Hamšík (32) si totiž po prílete z Číny môže užívať s rodinkou, ktorá mu v najľudnatejšej krajine sveta chýba.

Prvoradý je však stále futbal. Zverencov trénera Pavla Hapala (50) čaká vo štvrtok (Trnava, 20.45 hod.) kľúčový zápas s Walesom o postup na ME 2020. Hamšík počas prípravy vytiahol, aj napriek nízkym teplotám, bicykel.

„Snažím sa pomaly si zvykať na tieto bláznivé cykly, kedy pendlujem z Číny. Doma na Slovensku som bol už nejakých desať dní pred zrazom. Oddychoval som a dovolenkoval. Bol som pár dní v Dubaji a potom som sa venoval rodinke. Hlavne som chcel vidieť more, ktoré som tento rok ešte nezažil. Dosť mi chýbalo. Na zraz som teda prišiel odpočinutý a plný chuti do futbalu! Zápas s Walesom je kľúčový. Vieme, o čo nám ide,“ povedal Hamšík na nedeľňajšom zraze. Pri otázke, či už myslí na ME, zostal nohami na zemi.

„Netreba rozmýšľať tým štýlom, že keď porazíme Wales, tak sme na ME. Presne tak rozmýšľali aj Maďari a pozrite sa, ako dopadli. Na ihrisku necháme všetko a bilancovať budeme po zápase. Ostrovný futbal je špecifický, bude to mimoriadne náročné. O Walese sa hovorí, že vonku nie je až taký dobrý ako doma. My sa to budeme snažiť využiť,“ dodal rodák z Banskej Bystrice, ktorý stavil na overený štýl prípravy. Hrať proti waleskej superhviezde Garethovi Baleovi nie je vôbec sranda.

„Bale je momentálne vo veľmi dobrej fazóne. Pozeral som nejaké zápasy Realu Madrid. Patril k najlepším hráčom. Určite je to najväčšia hviezda Walesu. Ja som sa na neho, ako aj na celý tím, pripravoval klasicky. Trochu sa ochladilo, no aj napriek tomu som vytiahol tradične bicykel. Potom bola posilka a futbalové tréningy. Cítim, že som v dobrej forme,“ uzavrel Hamšík.