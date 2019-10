Banskú Bystricu čakajú posledné dva zápasy skupinovej fázy Ligy majstrov: Šanca na postup stále žije

Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica stále živia teoretickú šancu na postup do vyraďovacej fázy Ligy majstrov.

V októbrovom dvojzápase proti švajčiarskemu Ambri-Piotta však musia dvakrát zvíťaziť a spoliehať sa na priaznivý vývoj v ostatných dueloch G-skupiny medzi Mníchovom a Färjestadom. Úvodný súboj s Ambri-Piotta čaká "baranov" už v utorok o 19.45 h na domácom klzisku, druhý bude na programe v stredu 16. októbra v rovnakom čase pod Alpami.

Banskobystričania majú po štyroch vystúpeniach v skupine na konte tri body. Po dvoch prehrách vonku s Mníchovom a Färjestadom bodovali v zápasoch pred vlastnými fanúšikmi. Nad nemeckým súperom zvíťazili 3:2 po samostatných nájazdoch a švédskemu tímu podľahli 3:4 po predĺžení. V domácej súťaži patrí úradujúcemu slovenskému šampiónovi druhé miesto len o skóre za vedúcimi Košicami. Navyše, v ostatných štyroch dueloch vždy zvíťazil.

"Sme spokojnejší s tým, ako sme hrali v posledných zápasoch. Trochu to pripomína minulú sezónu, kedy sme tiež mali trochu pomalší začiatok. Nie to však len náš prípad, veľa tímov sa trochu trápi po zápasoch Ligy majstrov. Našťastie sme tú zlú sériu výsledkov otočili v náš prospech a v posledných štyroch zápasoch bola naša hra o poznanie lepšia, sme sebavedomejší. S trénermi máme teraz možnosť jemne upraviť formácie, prvý útok je teraz dobre zložený a taktiež aj štvrtý útok s Gilbertom Gaborom a Michalom Kabáčom je vždy výborný a ktokoľvek hrá pri nich, tak sa im darí. V zápase teda budú možno drobné zmeny, ale vidíme to ako výhodu - môžeme si vyskúšať ako to bude fungovať,” uviedol pre klubový web tréner Banskej Bystrice Dan Ceman.

Hráči Ambri sa naopak vo švajčiarskej NLA trápia a po desiatich zápasoch im patrí až predposledná jedenásta pozícia. V tabuľke G-skupiny Ligy majstrov sa nachádzajú na tretej priečke so štyrmi bodmi. "Bude zaujímavé sledovať ako na tom sú, aká bude ich úroveň sebadôvery. V Lige majstrov odohrali skvelé stretnutia, všetky zápasy boli tesné, nepadlo v nich veľa gólov. Hrali s veľkou dávkou energie, snažili sa o ofenzívny prejav. Uvidíme, či sa niečo zmenilo, vzhľadom na ich nie príliš úspešný štart do domácej súťaže. Na jednej strane nemusia byť na tom práve najlepšie, na druhej strane, výsledky z domácej súťaže ich môžu o to viac namotivovať, aby dosiahli v Lige majstrov niečo výnimočné. My sa však zodpovedne pripravíme, vieme ako hrajú a pobijeme sa o čo najlepší výsledok,” povedal Ceman na margo najbližšieho protivníka.

Po štyroch kolách skupinovej fázy sú v "géčku" na prvej pozícii Mníchovčania s deviatimi bodmi a iba o bod menej majú hokejisti Färjestadu. Tieto dva tímy absolvujú v najbližších dňoch dva vzájomné zápasy a postup majú vo vlastných rukách. K potvrdeniu účasti v play-off potrebujú zhodne jedno víťazstvo.