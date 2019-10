Handzuš si užíval pohľad na bývalých spoluhráčov: Hokej mi nechýba, s koncom som zmierený

Okrem Mariána Hossu (40) sa v Prahe počas zápasu NHL Global Series medzi Chicagom a Philadelphiou (3:4) stretol s bývalými spoluhráčmi aj Michal Handzuš (42).

Slovenský útočník si zaspomínal na svoje hráčske časy s viacerými hviezdami Blackhawks, s ktorými vyhral v roku 2013 Stanleyho pohár. Podľa vlastných slov mu však hokej nechýba.

Po dlhej dobe ste sa aj vy, aj Marián Hossa stretli s bývalými spoluhráčmi. Aké to pre vás bolo?

- Určite zaujímavé. Bolo pekné sa s nimi stretnúť a podebatovať.

Môže mať podľa vás NHL v Prahe dosah aj na slovenského fanúšika? Napriek tomu, že v zápase nehral žiadny Slovák...

- Samozrejme. Myslím si, že Slováci majú NHL radi. Veľa ľudí fandí práve Chicagu, pretože tam hrával dlhé roky Marián Hossa. Slovenskí fanúšikovia si preto k Blackhawks vytvorili vzťah, aj keď tam momentálne žiadny náš krajan nehrá.

Aj u vás má zrejme Chicago špeciálne miesto v srdci...

- To určite áno. Vyhral som tu Stanley Cup, takže to je špeciálne. Navyše to bol môj posledný klub, takže veľa chalanov či ľudí okolo klubu poznám veľmi dobre. Ale spokojný som bol aj vo Philadelphii. Je to jedna z tých obľúbenejších destinácií, kde som hral.

Nechýba vám hokej, keď sa teraz prechádzate po šatni spolu s ďalšími hráčmi NHL?

- Bolo by to zaujímavé, keby som tu mohol teraz byť ako hráč. Ale pozrite sa, mám 42 rokov, takže som zmierený s tým, čo je teraz. Myslím si, že tá moja kariéra bola fajn. Ja som s ňou spokojný. Už je to za mnou a nerozmýšľam o tom, či mi hokej chýba, alebo nie.

Kapitán Chicaga Jonathan Toews o vás rozprával s veľkým rešpektom. Veľmi sa potešil, že sa s vami mohol opäť stretnúť. Potešilo vás to?

- Vždy je to pekné, keď môžete pospomínať s bývalými spoluhráčmi. Ja do Ameriky veľmi nechodím, takže na to nemám veľa príležitostí. Toews je vynikajúci hráč, rodený líder. Veľmi silný človek. Vedel pripraviť mužstvo v kabíne tak, aby bolo odhodlané hrať na maximum.

Predstaví sa o rok v Prahe aj Chára?

„Myslím si, že NHL sa do Prahy vráti veľmi skoro,“ skonštatoval zastupujúci komisár NHL Bill Daly. A fanúšikovia už špekulujú, že by to o rok mohol byť Boston, aby uvideli svoju superhviezdu Dávida Pastrňáka. Spolu s ním by tak mohol prísť aj Zdeno Chára. Ak predĺži zmluvu s Bruins o ďalší rok... Hovorí sa, že aj Slovensko by v budúcnosti mohlo hostiť zápas NHL. Skôr ale prípravný ako súťažný.