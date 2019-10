Kočnerova Threema: Špeciálny prokurátor Kováčik chce zostať vo funkcii aj po zverejnených správach

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik opätovne popiera akékoľvek kontakty s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom a Marianom Kočnerom, obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka († 27).

Povedal to v pondelok na zasadnutí parlamentného ústavnoprávneho výboru, kde prezentoval Správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a z poznatkov ÚŠP o stave zákonnosti za rok 2018. Zároveň poprel, že by sa ho tieto osoby snažili kontaktovať. "Jednoznačne popieram kontakty aj s pánom Marianom Kočnerom, aj s pánom B. Nedošlo k žiadnym kontaktom, žiadne vybavovanie pre tieto osoby. Vždy som postupoval v trestných veciach v súlade so zákonom. Nikomu som neposkytoval žiadne informácie, ani som pre nikoho nerobil nejaké služby," zopakoval Kováčik pred novinármi.

Norberta aj Miroslava Bödöra podľa vlastných slov Kováčik videl pred niekoľkými rokmi, Norberta na športovom podujatí a Miroslava na divadelnom predstavení v Nitre. Kováčik odmietol, že by vybavoval na prokuratúre záležitosti pre Mariana Kočnera. "Všetko bolo v neprospech toho človeka. Mal som stále niečo vybavovať, a pritom sťažnosť som zamietol, ten človek má podanú už obžalobu," reagoval špeciálny prokurátor s tým, že všetky veci skončili v neprospech Mariana Kočnera.

O tom, či Kováčik odíde zo svojej funkcie skôr, ako mu uplynie funkčné obdobie, sa podľa jeho slov verejnosť dozvie včas. Nateraz odchod neplánuje. "Vzhľadom na to, že sa množia tieto útoky, že už je toho priveľa, musím bojovať. Musím bojovať za očistu svojho mena, nemôžem utekať. Nemám dôvod utekať," povedal novinárom. Kováčik nevedel povedať, kedy padne rozhodnutie v prípade sudcov a prokurátora, ktorým mali byť odobraté mobily. "Spis si prokurátorka vyžiadala, preskúma spis a bude na jej rozhodnutí, či sú tam dôvody na vznesenie, alebo nie sú," odpovedal v súvislosti s tým, či budú vznesené obvinenia.

Denník N v septembri zverejnil prepis údajnej komunikácie Mariana Kočnera s Bödörom, podľa ktorej mal byť hlavnou spojkou podnikateľa na prokuratúru práve Kováčik. Z komunikácie má vyplývať, že Kováčik sa s Bödörom pravidelne stretával.