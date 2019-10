Záhadný jav v múzeu máp v Kynceľovej pri Banskej Bystrici: Uvidíte video, nebude vám všetko jedno

Pri tom pohľade až mrazí. Múzeum máp v Kynceľovej pri Banskej Bystrici rieši v týchto dňoch záhadný jav.

Zamestnanci už niekoľkokrát ráno našli na zemi knihy, ktoré v noci spadli z police na zem. Zachytila ich aj kamera namontovaná na stene miestnosti. Otázkou je, či ide len o náhodu, alebo je za tým niečo paranormálne, duch, ktorý doteraz nenašiel pokoj. O celú vec sa začali zaujímať už aj „lovci duchov“, ktorí sa pokúšajú tajomstvo odhaliť.

Knihy z drevenej a dobre pripevnenej police samy od seba popadali na zem v miestnosti múzea, kde v noci nie je ani nohy. Nachádza sa na prízemí, pod úrovňou cesty, ktorá nie je rušná. Napriek tomu však záhadne skončili na zemi, čo sa nestalo iba raz. „Padali postupne, rad za radom. Akoby tadiaľ niekto išiel a zhadzoval ich rukou. Ale na videozázname nikto nie je. Ide o veľkú záhadu,“ vyjadril sa Dušan Hein zo Slovenského múzea máp. Táto inštitúcia ukrýva rozsiahlu kartografickú zbierku z rôznych historických období.

Väčšina múzeí na svete má svojho ducha a teraz ho už má aj Kynceľová. „V dávnej minulosti v tomto dome žili ľudia. Nedá sa vylúčiť, že tu niekto zomrel. Už sa nám ozvali aj lovci duchov, ktorí chcú túto záhadu preskúmať,“ dodal Hein.

Kynceľová sa v minulosti neslávne preslávila aj tým, že neďaleko múzea zastrelili podnikateľa Mariána Karcela. Za jeho popravu odsúdili bossa Mikuláša Černáka, ktorý si ju mal objednať spoza mreží. Podnikateľ Karcel bol prvý človek, ktorý si na súde trúfol vypovedať proti obávanému Černákovi bez toho, aby bol zaradený do ochrany svedkov, na čo doplatil životom. V roku 2000 ho najatý vrah Branislav Adamčo samopalom rozstrieľal v jeho aute.

Čo je Poltergeist?

Slovom Poltergeist sa označuje neviditeľný duch, ktorý sa pohybuje v bytoch. Robí tam hluk, pohybuje predmetmi a/alebo ich ničí. Poltergeisti sa vyskytujú v ľudovej slovesnosti mnohých národov, v Európe, Amerike alebo Ázii. Populárni sú aj v hororoch, detektívkach a sci-fi.

Vylučujeme otrasy

Luke Čenga, Paranormal project official

- Tento prípad ma dosť zaujal a preto ho aj riešime. Objavili sa názory, že za to môžu otrasy od prechádzajúcich áut po ceste. Ja túto možnosť vylučujem, nasvedčovali by tomu iné dôkazy. Boli by tam popraskané steny a nepadala by jedna kniha za druhou, ale všetky naraz, alebo určitá časť. Podľa mňa sa to dá pripisovať niečomu zatiaľ nevysvetliteľnému. Uvidíme, keď tam budeme.

Strašilo aj v bratislavskej knižnici

V knižnici v bratislavskom Novom Meste z ničoho nič v roku 2017 praskali radiátory, steny a objavovali sa tam zvláštne úkazy. Podľa zamestnancov to mal na svedomí duch krásnej knihovníčky Otílie († 38), ktorú v r. 1994 medzi regálmi zavraždil odvrhnutý milenec Viliam B. Otíliinho ducha sa snažili vyhnať aj psychotronici, no márne.