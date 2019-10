Novomanželke prišlo náhle zle, lekár jej dal lieky na migrénu: Desivé zistenie

Mala sa tešiť zo spoločných chvíľ s manželom, namiesto toho prišiel boj o holý život.

Rida Fatima (24) z Pakistanu sa len nedávno vydávala, šťastie mladomanželov prekazil krutý osud.

Keď sa Rida a Arslan Qurban (25) po zoznámení cez internet stretli osobne, okamžite preskočila povestná iskra a zamilovali sa, onedlho si v povedali áno. Muž pracoval v Británii, jeho manželka odišla na krátku návštevu za rodinou do Pakistanu, informuje britský denník Daily Mirror. Tam však došlo k obrovskému nešťastiu. Rida sa sťažovala na bolesti hlavy, tak jej lekár predpísal lieky na migrénu. Bolesti však neustúpili a žena vyhľadala lekársku pomoc aj na druhý deň, ešte silnejšie bolesti sprevádzalo aj zvracanie. Pacientke tentokrát diagnostikovali otravu jedlom, neskôr sa však ukázalo, že to bol veľký omyl.

Ťažkosti neutíchali a Rida išla do nemocnice, tam však skolabovala a dostala záchvat. Vysvitlo, že žena dostala krvácanie do mozgu, musela podstúpiť dve zložité operácie. Vyľakaný manžel okamžite pricestoval z Británie do Pakistanu, aby mohol byť po boku svojej lásky. "Povedali mi, že keby prišla do nemocnice neskôr, už by som ju stratil," uviedol nešťastný Arslan. Ten od začiatku sedí pri lôžku svojej ženy. "Na začiatku bola v kóme, sedel som pri nej, spoznala môj hlas, chytila ma okolo krku a pritiahla k sebe, bolo to emotívne," dodáva mladík s tým, že stav jeho ženy sa zlepšuje a dúfa, že sa z toho čo najskôr dostane, zároveň založil zbierku, prostredníctvom ktorej chce vyzbierať peniaze potrebné na drahé liečebné úkony.