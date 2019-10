Nominačný kongres SaS sprevádzali emócie vybičované na maximum: Sulík odstavil kritikov a zbavil sa Blahovej

Nebol to štandardný kongres. Počas niekoľkohodinového rokovania za zatvorenými dverami boli emócie vybičované na maximum a padali aj vulgárne slová.

Napokon však všetko dopadlo podľa očakávania. Predseda SaS Richard Sulík (51) presadil na volebnej kandidátke svoje mená a Natáliu Blahovú (45) zo strany vykopli. Pôvodne si delegáti mali vyberať z piatich návrhov kandidátky pre budúcoročné voľby, nakoniec zostala len jedna - tá Sulíkova. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Všetci ostatní svoje návrhy pred hlasovaním stiahli a tak šéf liberálov pretlačil svoju podobu kandidátky, na ktorej chýbajú všetci vzbúrenci z platformy Demokratického jadra okolo poslanca Ľubomíra Galka. „Garantujem stabilitu tejto kandidačnej listiny, máme na nej skvelých ľudí. Vnútorné nezhody považujem definitívne za uzavreté, nebudem sa k nim vracať a od pondelka sa ideme venovať volebnej kampani,“ povedal po kongrese Sulík.

Vzbúrenci chýbajú

Líder SaS chcel na desiatom mieste pôvodne exriaditeľa RTVS Václava Miku. Ten však po 3 dňoch z kandidátky odstúpil kvôli atakom zo strany Demokratického jadra. Voľné zostalo aj tretie miesto. „Pre takých ľudí ako sú Rajtár, Kiššová či Blahová sa miesto nenašlo. Táto kandidátka je kandidátkou deštrukcie a rozkladu SaS,“ uviedol Galko s tým, že vzbúrenci aj po Sulíkových výzvach na odchod zatiaľ zostávajú v strane.

Blahová von

Teda až na jednu výnimku. Je ňou Natália Blahová, ktorú na sneme vylúčili zo strany. Dôvodom mal byť status na sociálnej sieti, kde SaS označila za nebezpečnú stranu. Podľa Blahovej sa Sulík takto vyrovnal s tými, ktorí sa ho nebáli kritizovať. „Je to typická zbabelosť politika, ktorý si nedokáže udržať v strane prirodzenú autoritu, musí si ju vynucovať intrigami, mimoriadnymi kongresmi, vydieraním a nakoniec likvidáciou svojich oponentov,“ vyhlásila Blahová, ktorá je šéfkou klubu liberálov v parlamente. Sulík po kongrese povedal, že ho jej vylúčenie mrzí. „Bohužiaľ, jej správanie nenechalo žiadnu inú možnosť,“ doplnil.

Strata pre celú opozíciu

Grigorij Mesežnikov, politický analytik

Je to Pyrrhovo víťazstvo Sulíka, keď sa strana v predvolebnom období v takomto obrovskom konflikte rozštiepi. Vzhľadom na to, že SaS nemá vysoké preferencie, môže byť voličmi teraz vnímaná ako nestabilná. To môže výrazne negatívne ovplyvniť ich výsledok vo voľbách a nemusia sa ani dostať do parlamentu. Konflikt v SaS môže pomôcť iným opozičným stranám, ale šance opozície to celkovo nezlepší, skôr naopak.

Kto je Blahová

V minulosti pôsobila ako učiteľka, vychovávateľka aj aktivistka so zameraním na práva detí. V roku 2010 sa dostala prvýkrát do parlamentu za SaS. Aktuálne pôsobí ako predsedníčka poslaneckého klubu saskárov. Do povedomia verejnosti sa dostala kauzou Čistý deň, ktorá odštartovala jej blogom. Písala v ňom o zneužívaní mladistvých dievčat v resocializačnom zariadení Čistý deň v Galante.

Známe tváre, ktoré sa nedostali na kandidátku

Ľubomír Galko, podpredseda strany a poslanec Otvoriť galériu Ľubomír Galko Zdroj: Maroš Herc

Zaoberá sa problematikou armády. Ako minister obrany za Radičovej vlády v roku 2011 odpočúval novinárov a musel z funkcie odísť.

Natália Blahová predsedníčka, poslaneckého klubu Otvoriť galériu Natália Bláhová Zdroj: anc

Venuje sa problematike práv žien a detí. Preslávila ju kauza Čistý deň.

Jana Kiššová, podpredsedníčka strany a poslankyňa Otvoriť galériu Jana Kiššová Zdroj: anc

Členka vedenia strany sa venovala najmä zlepšovaniu podnikateľského prostredia.

Jozef Rajtár, poslanec Otvoriť galériu Jozef Rajtár Zdroj: anc

Venoval sa Kočnerovym kauzám, ten ho za to údajne chcel dostať do basy.