Čitatelia Nového Času pomohli rodine z vyhoreného domu: Vďaka dobrým ľuďom máme konečne svetlo

Konečne sa tešia z elektriny. Ľubica (34) z Horných Zahorian (okr. Rimavská Sobota) s druhom Jánom (27) a šiestimi malými deťmi majú dôvod na úsmev. Do svojho skromného domčeka, ktorý vlani nevedomky podpálila ich dcérka Martinka (4), si dali zaviesť elektrinu. Podarilo sa im to aj vďaka čitateľom Nového Času, ktorí im finančne aj materiálne prispeli. Bez nich by si elektrinu nikdy nemohli dovoliť.