Veronika s Michaelom sa nevzdali ani po tragickej nehode: Najkrajšie áno vyslovili na nemocničnom lôžku

Život sa im obrátil naruby v zlomku sekundy. Veronika (30) s Michaelom (33) sa rozhodli po sedemročnej známosti spečatiť svoju lásku svadbou.

Ich cesta do Srbska, kam išli rodine ukázať syna Oliverka (2,5) a pozvať ich na veselicu, sa však skončila tragicky. Po tom, čo do nich zozadu narazil rumunský vodič, urobilo auto niekoľko kotrmelcov. Mladá mamička skončila ochrnutá v nemocnici a jej svokor dokonca zraneniam podľahol. Napriek ťažkému osudu sa zaľúbený pár svojho sna o svadbe nevzdal.

Príbeh ich lásky sa začal písať pred siedmimi rokmi. Puto medzi Veronikou a Michaelom ešte umocnilo narodenie syna Oliverka a zdalo sa, že rodinné šťastie nemôže nikto a nič prekaziť. Svoj úprimný vzťah chceli pretaviť do manželského sľubu a na jar tohto roka sa rozhodli, že sa v septembri vezmú. Ich aprílová cesta do Srbska, kam išli rodinu pozvať na veselicu, však obrátila život mladej rodiny úplne naruby. Posledné, čo si Veronika pamätá, bol intenzívny náraz do ich auta, ktorý ich vymrštil do vzduchu.

„Všetko si pamätám. Krik a chaos naokolo. Mala som strach, lebo som sa nemohla hýbať a nevedela som dýchať,“ spomína na najhoršie chvíle svojho života mladá mamička. Po príchode do nemocnice v maďarskom Segedíne uviedli Veroniku do umelého spánku, v ktorom zotrvala dva týždne. „Operovali mi chrbticu. Neskôr som dostala embóliu a krvácala som do brucha. Počas piatich týždňov v Maďarsku som mala strašné nočné mory o smrti,“ opisuje desivé chvíle s tým, že najviac túžila dostať sa konečne na Slovensko.

Smrť svokra a prevoz domov

Hneď po prebudení z umelého spánku začala zisťovať, ako sa darí ostatným členom rodiny. Oliverko, ktorý bol v autosedačke, vyviazol zo zdemolovaného auta bez zranení. Jej priateľ Michael mal zlomené stavce a rebrá, po krátkej rehabilitácii sa mu však podarilo vrátiť do bežného života. Jeho otec, ktorý s nimi cestoval, toľko šťastia nemal. Otvoriť galériu Z auta po havárii zostal len vrak. Zdroj: archív md

„Utrpel zranenia miechy a vážne poškodenia pľúc. Helikoptérou bol prevezený do nemocnice v Segedíne. Odtiaľ bol po 2 týždňoch transportovaný do nemocnice na Kramároch, kde svoj boj o život po 2 mesiacoch, žiaľ, prehral,“ píše Veronika so slzami v očiach pomocou špeciálneho prístroja. Jej prevoz na Slovensko sa dlho komplikoval, nakoniec sa to však po dlhých týždňoch predsa len podarilo.

Sobáš v nemocnici

Napriek ťažkým chvíľam, ktorými si mladá dvojica prešla v uplynulých mesiacoch, sa jej priateľ sna o spoločnej budúcnosti nevzdal a plánovanú svadbu nezrušil. Miesto bolo síce iné a Veroniku čakajú svadobné šaty stále v skrini, no dátum sobáša 7. september si vziať nenechali. „Všetci mi hovoria, že by ušli, ale pre mňa to nehrá rolu, pretože sa ľúbime,“ hovorí odhodlane Michael. Do nemocnice ich prišli zosobášiť pracovníci miestneho úradu Ružinov a na oddelení, kde všetci väčšinou prelievajú slzy, bolo prvýkrát veselo.

„Aj sestričky a lekári hovorili, že niečo také tam ešte nezažili,“ pousmeje sa Michael, ktorý sa napriek zlým prognózam nevzdáva ani sna o naozajstnom sobáši. Hoci má jeho milovaná zlomené stavce, opuchy na mieche, dokáže už zdvihnúť ruky, čomu doktori nechceli veriť. „Dúfam, že sa raz postaví a bude naozajstná svadba,“ zdôraznil na záver mladomanžel, ktorý je svojej láske veľkou oporou.

Veronika: Chcem byť opäť mamou a manželkou... Otvoriť galériu Veronika Zdroj: archív md

Nádej je momentálne to, čo drží rodinu pohromade. Michaela mrzí, že rumunský vodič, ktorý nehodu spôsobil, sa im doteraz neozval, hoci jemu ani jeho blízkym sa nič nestalo. „Tiež mal v aute malé dieťa a nechcel by som, aby išiel do väzenia, lebo viem, čo je to prísť o rodiča. Ale bol by som rád, keby nám pomohol s Veronikinou liečbou,“ hovorí smutno mladomanžel. Mladá mamička potrebuje rehabilitácie, ktoré jej naše zdravotníctvo vie poskytnúť iba minimálne. Aj preto sa rozhodlo OZ Ariella usporiadať 19. októbra benefičný koncert v Ivanke pri Dunaji, teda v obci, kde rodinka bývala.

Veroniku pomoc ľudí dojíma a pre všetkých má tento odkaz: „Ďakujem, ste úžasní! Chcem sa vrátiť domov, chcem byť opäť mamou a manželkou. Chcem ukázať synovi, že sa to dá a že nikdy sa neprestanem snažiť a bojovať proti prognózam. Chcem mu ukázať, že tento svet stojí za to, aj keď sú zhoršené podmienky,“ uzatvára mladá žena, ktorá je stále odkázaná na prístroje.