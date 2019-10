Zhoda Bugára so Sulíkom v nedeľnej diskusii: Jankovská sa nemala stať štátnou tajomníčkou

Monika Jankovská sa ako nominantka strany Smer-SD nemala stať ani štátnou tajomníčkou.

Zhodli sa na tom v relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom líder strany Most-Híd Béla Bugár a predseda strany SaS Richard Sulík. Politici diskutovali najmä o údajnej komunikácii z aplikácie Threema, medzi bývalou štátnou tajomníčkou Jankovskou a Marianom Kočnerom. „Ak je to pravda, čo sa tam objavuje v tých správach, je to strašné,“ povedal Bugár. Podľa jeho slov bude razantne postupovať v rámci svojich kompetencií aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

„Máme nového prezidenta Policajného zboru a vo viacerých veciach sa začalo okamžite konať. V rámci zákona robíme podľa mňa maximum. Rieši to aj minister spravodlivosti Gál,“ uviedol Bugár. Podľa Sulíka má Jankovská skončiť pred súdom. „Ak budú všetci kompetentní robiť to, čo majú, súdnictvo sa dá očistiť. Pani Jankovská by mala byť postavená pred súd a veľmi rýchlo,“ povedal Sulík.