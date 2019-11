Dominika Stará sa pýši svojím bývaním, ale priznala: Nepohla som tu ani prstom

Spolu s rodičmi žije v byte v Šamoríne, no pravú dedinskú idylku si chodí speváčka Dominika Stará (26) užiť do neďalekého Kalinkova, kde má dom s veľkou záhradou jej babka. Práve toto miesto sme navštívili.

„Trávime tu pomerne veľa času. Užívame si záhradu aj bazén, je to taká naša relaxačná oáza,“ vysvetlila nám hneď na úvod Dominika a do rozhovoru sa zapojila aj jej mama Adriana: „Najmä manžel je tu dennodenne. Toto všetko naokolo je predovšetkým jeho robota.“ Ako sme postupne zistili, Dominikin otec sa tu naozaj činí doslova na každom štvorcovom centimetri.

„70 percent je výsledok jeho snaženia, 30 mamininho, ja som nepohla ani prstom, priznávam,“ sebakriticky konštatuje speváčka a pokračuje: „Navarím, požehlím, upracem, ale starať sa o záhradu, to nikdy nebolo moje. Maximálne tu oberiem nejaké jahody a maliny. Nemám k tomu jednoducho vzťah.“ V záhrade si však vie dobre oddýchnuť. „Najradšej tu sedím na hojdačke. V ušiach hudba, niečo si čítam.“

Záhrada tiež slúži ako miesto na rodinné stretnutia. „Tu máme od apríla až do septembra všetky žúrky, grilovačky, oslavy narodenín. Naposledy mi práve tu urobili narodeninovú párty. Aj s dídžejom!“ Mimochodom, spomínaný dídžej Imi býva v susedstve a rád zabáva široké okolie. „Cez víkendy púšťa hudbu a popritom pozdraví všetkých susedov. Stačí mu poslať esemesku a čokoľvek zahrá na želanie. Občas dokonca zahrá aj moje pesničky,“ smeje sa Dominika popri tom, ako nám ukazuje niečo ako murovanú psiu búdu so železnou strechou, ktorá je vraj v skutočnosti grilom. „Áno, vyzerá to ako búda, ale fakt je to gril, v ktorom sa dá robiť aj guláš,“ vysvetľuje.

Mimochodom, pes, ktorý má však búdu niekde inde, je pevnou súčasťou rodiny Starých. Volá sa Lola a rozprávanie o nej je vraj na samostatnú kapitolu. „Chceli sme ho všetci okrem otca, on bol jediný proti, ale povolil ho. A dnes sa oňho na 99 % stará práve on,“ vysvetľuje Dominika. Lola je vraj perfektne vycvičená a chodí v záhrade iba po chodníčkoch, no zároveň je veľmi tvrdohlavá.

„Rada robí napriek. Zničila tu všetko, čo sa dalo. Jeden z jej najhorších výstrelkov bol, keď ocinovi zožrala palmičku, na ktorú bol veľmi hrdý. Robila to rafinovane, postupne vždy odšklbla len jeden list, takže to na prvý pohľad nebolo vidieť,“ krúti hlavou Dominika. „Oco to potom dlho rozdýchaval. Ale čím je staršia, tým je pokojnejšia a najradšej sa hrá na schovávačku.“

V záhrade nechýba bazén, ktorý je počas letných mesiacov v neustálej permanencii. A, samozrejme, najväčšou radosťou, je pre rodinu Starých, ak nerátame Dominiku, samotné záhradníčenie. Na jar a v lete všade kvitnú kvety, úžitok je z byliniek, ovocných kríkov či stromov. „Tatinkovou najväčšou pýchou je táto figa,“ ukazuje speváčka.

„A máme tu aj kivi či citrónovníky, ktoré rodia. Najmä ocino to tu miluje a my sa niekedy aj čudujeme, že či si tu vie ešte vymyslieť nejakú robotu. Prekladá niečo sprava doľava, zľava doprava, a potom to dá na stred,“ smeje sa Dominika a jej mama jednoducho dodá: „Máme to tu pre radosť, trávime tu wellness víkendy.“