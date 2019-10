Nagy si život bez pohybu nevie predstaviť: Bývalý reprezentant si odbehol náročný maratón

Medzi viac ako 14 500 bežcami na 96. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach tradične nechýbali viaceré osobnosti verejného života.

V štartovej listine rôznych disciplín figurovali košický primátor Jaroslav Polaček, bývalý premiér Mikuláš Dzurinda, olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth, ale aj niekdajší slovenský hokejový reprezentant a majster sveta z Göteborgu Ladislav Nagy. Rodák z metropoly východu iba v máji ukončil profesionálnu kariéru a v nedeľu absolvoval na domácej trati polmaratónsku premiéru.

"Bol to môj prvý polmaratón v živote. Na trati som nemal žiadnu krízu, ale mohol som bežať o niečo rýchlejšie. Mal som v pláne zaútočiť na čas pod dve hodiny, ale napokon to bolo o vyše minútu viac. Teraz viem, že v nasledujúcom roku musím trochu pridať," povedal 40-ročný Nagy, ktorý si užíval atmosféru v uliciach Košíc. "Ľudia mi fandili a na trati ma spoznávali. Boli výborní a ja som sa cítil príjemne. Škoda počasia. Ak by bolo teplejšie, prišlo by určite ešte viac fanúšikov," hovoril.

Beh je tradičnou súčasťou prípravy hokejistov a bývalý útočník s bohatými skúsenosťami z NHL si ho v ostatných rokoch "užil" do sýtosti. Po príchode do cieľového priestoru sa však priznal, že nepatrí medzi jeho obľúbené činnosti. "Určite som viac výbušnejší typ a nie vytrvalostný. Behanie ma preto nebaví. Je to však zážitok a ak budem môcť, rád by som sa na košickom maratóne zúčastňoval pravidelne," dodal Nagy, ktorý odišiel do "hokejového dôchodku" práve v Košiciach po dueli s Dánskom na májových majstrovstvách sveta.