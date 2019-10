Krízové riešenie pod Zoborom: Nitru viedli proti Slovanu manažéri

Nestihli to. Vedenie hokejovej Nitry nestihlo do piatka vyriešiť trénerskú otázku po odstúpení Andreja Kmeča, preto muselo vedenie improvizovať.

V zápase proti Slovanu sa na striedačku postavili prezident klubu Miroslav Kováčik s generálnym manažérom Tomášom Chrenkom. Nitra sa od úvodu sezóny trápi, no napriek tomu prišiel na belasých podľa očakávania plný dom.

Domáci podali dobrý výkon, dvakrát viedli, no napokon prehrali 3:4 po predĺžení. „Takto si predstavujeme hru Nitry v každom zápase. Bojovne, do úplného konca, čo následne ocenia aj diváci. Výborný zápas to bol aj zo strany Slovana, takto by mala liga vyzerať. Plný štadión, emócie, góly, napätie,“ uviedol manažér Tomáš Chrenko, ktorý viedol Nitru ako z pozície trénera spolu s Miroslavom Kováčikom, Dušanom Milom a Stanislavom Petríkom.