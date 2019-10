Keňania absolútne ovládli MMM: Triumfoval Kipsambu, Slovák Sahajda na výbornom mieste

Kenský vytrvalec Hillary Kipsambu sa časom 2:09:33 h stal víťazom 96. ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.

Kipsambu sa postaral o jedenáste kenské víťazstvo v sérii a zároveň celkovo sedemnásty triumf maratónca z tejto vytrvaleckej veľmoci číslo jeden na východe Slovenska. Druhý skončil Etiópčan Shumet Mengistu (2:10:50) a po tretie miesto si dobehol Tsegay Tuemay z Eritrey (2:11:02). Afričania vládnu v Košiciach nepretržite od roku 2005. Najviac víťazstiev v histórii pretekov si v kategórii mužov vybojovala Keňa (17), za ňou nasledujú Maďarsko (14) a bývalé Československo (13).

V Košiciach už tradične rozdali aj slovenské maratónske tituly. Rolu favorita medzi mužmi zvládol Tibor Sahajda, ktorý obsadil celkové siedme miesto. Sahajda triumfoval v konkurencii 109 slovenských mužov výkonom 2:15:25 h, čím si o 34 sekúnd zlepšil osobný rekord.

"Do 35. km sa mi bežalo super, potom som už aj vinou protivetra bojoval sám so sebou. Posledné dva kilometre som už nevnímal, ale podarilo sa urobiť osobný rekord. Som vďačný všetkým, ktorí mi pomáhali. Noha ma pobolievala, modlil som sa v duchu, aby som prišiel zdravý do cieľa. Podarilo sa," uviedol Tibor Sahajda v prvom rozhovore pre RTVS.

Nevľúdne počasie sprevádzalo 96. ročník najstaršieho európskeho maratónu. Zamračená obloha, silný severný vietor a sotva 10 °C znepríjemňovali život maratóncom aj bežcom v ostatných kategóriách. V hlavnej kategórii mužov podľa predpokladov od začiatku udávali tón Afričania. Na desiatom kilometri bola vpredu 10-členná skupina s prevahou Keňanov. Bolo ich tam sedem vrátane najväčšieho favorita Sammyho Kosgeia. Zostávajúcimi členmi vedúcej skupiny boli Etiópčania Shumet Mengistu a Alebachew Wale plus Eritrejec Tsegay Tuemay.

Na méte polmaratónu bola vpredu už len osmička najlepších a na 30. km už len štvorica. Tvorili ju kenský vodič Ezrah Sang, jeho krajan Hillary Kipsambu, Eritrejec Tsegay Tuemay a Etiópčan Shumet Mengistu. Čas vedúcej štvorice 1:31:00 h bol len o osem sekúnd horší ako pri traťovom rekorde v roku 2012. O čosi neskôr odstúpil aj posledný vodič Sang a Etiópčan s Keňanom sa vzdialili Eritrejcovi. Na 35. km bolo jasné, že o víťazovi sa rozhodne v súboji dua Kipsambu - Mengistu. Čas 1:45:25 h bol solídny, ale na útok na traťový rekord to už bolo priveľa. Tesne pred naplnením 39. km sa udial rozhodujúci moment pretekov. Keňan Kipsambu ušiel Etiópčanovi Mengistovi a záverečné tri kilometre absolvoval sólobehom až do cieľa.

Výsledky - MMM 2019 v Košiciach:

MUŽI: 1. Hillary Kipsambu (Keňa) 2:09:33 h, 2. Shumet Mengistu (Et.) 2:10:50, 3. Tsegay Tuemay (Erit.) 2:11:02, 4. Alebachew Wale (Et.) 2:11:51, 5. Sammy Kosgei 2:12:03, 6. Jackson Limo (obaja Keňa) 2:14:31, 7. Tibor Sahajda (SR) 2:15:25