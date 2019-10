Mužnosť išla bokom: Neuveríte, do čoho sa obliekol Vlhovej priateľ

Keď je niekto po uši zamilovaný, robí nezvyčajné veci. Platí to aj pre slovenskú lyžiarsku kométu Petru Vlhovú (24), ktorá na svojich profiloch na sociálnych sieťach informuje takmer o všetkom, čo so svojou láskou Michalom Kyselicom (24) navyvádzali.

Nájdete tam, samozrejme, najčastejšie situácie romantické, ale posledný príspevok rozosmeje bezpochyby nielen Slovensko. Petrin priateľ sa nasúkal do jej lyžiarskej kombinézy. Tej, v ktorej získala titul svetovej šampiónky v obrovskom slalome!

Prvá sa na ňom náramne pobavila Peťa, ktorá k obrázku na svojom instagramovom profile napísala tento textík: „Myslím, že lyžiar by nebol zlý, hmm?“ O tom by sa dalo polemizovať. Ani skvelá lyžiarka netuší, čo by sa stalo, keby si Michal ku kombinéze dal aj lyže a spustil sa po bielom svahu...