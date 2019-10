Smutný nález v tele mláďatka korytnačky: V jej žalúdku našli viac ako 100 kusov plastov

Viac ako 100 drobných kusov plastového odpadu malo v žalúdku mláďa korytnačky, ktoré nedávno vyplavilo more na pláži v meste Boca Raton na juhovýchode Floridy.

Zistili to pracovníci miestneho vzdelávacieho centra, kam bola korytnačka prinesená. Keď krátko na to uhynula, vybrali z jej žalúdka kúsky balónikov či etikiet z fliaš, napísala v sobotu na svojom webe televízie CNN.

"Táto korytnačka, ktorá by sa vám vošla do dlane, zjedla 104 kusov plastu. Je to smutná pripomienka toho, že všetci musíme odviesť svoj kus práce, aby sme udržali naše oceány bez plastov," uviedlo v utorok na svojej facebookovej stránke prírodovedecké stredisko Gumbo Limbo Nature Center. Príspevok od tej doby nazbieral tisíce zdieľaní.

Na Floride aktuálne nastáva obdobie, keď morské prúdy vracajú malé korytnačky späť na súš. Gumbo Limbo Nature Center pred svoje sídlo umiestnilo chladiaci box, kam môžu návštevníci miestnej pláže zoslabnuté zvieratá prinášať. Miestna odborníčka na starostlivosť o korytnačky Emily Mirowski povedala, že desiatky týchto navrátilcov prinesených z pláže od začiatku sezóny uhynuli. Každá jedna mŕtva korytnačka vraj mala v tele plasty.

Keď sa týmto morským plazom plast dostane do žalúdka, vyvolá to u nich pocit, že už nepotrebujú jesť, vysvetľuje Mirowski. Veľkým problémom je podľa nej to, že plastový odpad sa vo vode zachytáva na zauzlených morských riasach, pri ktorých sa mláďatá zdržiavajú. "Všetky mikroplasty sa držia na riasach a malé korytnačky si myslia, že ide o jedlo," dodala.