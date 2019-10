Rozhodli hlasovaním: Poslankyňu Blahovú vyhodili z SaS!

Predsedníčka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Natália Blahová už nie je členkou strany. Rozhodli o tom dnes delegáti nominačného kongresu v Jasnej.

Za vylúčenie hlasovalo 83 zo 112 delegátov. Vylúčenie Natálie Blahovej zo strany Sloboda a Solidarita navrhol tri dni pred nominačným kongresom v Jasnej radový člen SaS Michal Sklienka z Dolného Kubína. Ten zdôvodňoval svoj návrh tým, že Blahová podľa neho poškodzuje dobré meno strany, čím porušuje stranícke stanovy.

„Zdôvodnené to bolo tak, že v diskusii na mojom súkromnom profile som sa vyjadrila, že SaS je momentálne nebezpečná strana. Ak toto je dôvodom na vylúčenie, tak to je signifikantné k tomu, čo sa v strane deje. Je to jeden príspevok v diskusnom vlákne so 70 príspevkami, takže niekto ho tam zámerne vyhľadal. Predpokladám, že strane sa bude dýchať lepšie, keď bude v republikovej rade väčšina povoľná predsedovým návrhom," skonštatovala Blahová.

Vetu, pre ktorú vznikol návrh na jej vylúčenie, vysvetlila nasledovne:„Ak je moc sústredená u jedného človeka, ktorý má takéto autokratické sklony, nie je bezpečné tej strane dôverovať. Čokoľvek, čo je závislé na jednom človeku, nie je podľa mňa bezpečné."

Pôvodne sa malo o Blahovej vylúčení rozhodovať až po oznámení schválenia návrhu kandidačnej listiny do parlamentných volieb. Nakoniec delegáti kongresu rozhodovali o kandidátke aj straníckom osude Blahovej naraz v tajnom hlasovaní. Zo 112 delegátov sa za vylúčenie vyslovilo 83.