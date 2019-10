Výborný vstup do ročníka: Famózny Halák začal sezónu čistým kontom

V bohatom programe 13 zápasov sobotňajšej noci v NHL sa predstavilo 9 slovenských hokejistov. Skvelý vstup do sezóny má za sebou Jaroslav Halák.

Slovenský brankár doviedol Boston k triumfu na ľade Arizony 1:0, keď pochytal všetkých 35 pukov zo súperových hokejok, ktoré na neho smerovali. V pätnástom zápase proti Arizone 34-ročný bratislavský rodák zaznamenal druhý shutout a celkovo si zapísal 48. zápas s čistým kontom v najslávnejšej zámorskej profilige.

Právom sa stal prvou hviezdou duelu. O triumfe Bostonu rozhodol gólom z 19. min Brad Marchand, kapitán Zdeno Chára odkorčuľoval takmer 20 minút s bilanciou 2 strely, 1 "hit", 1 zablokovaná strela.

"Ak ste od začiatku v pohotovosti, potom si lepšie udržíte koncentráciu. To je presne to, čo sa stalo. Dovolili sme súperovi viac ako sme chceli, ale popracovali sme na hre dozadu a potom sme im už nedali druhé šance," uviedol Jaroslav Halák, cituje ho portál NHL. "Máme dvoch výborných brankárov, skvelých profíkov. Dnes sme to potrebovali, lebo sme neboli vzadu takí čistí, ako sme chceli byť. Títo chlapci boli veľmi ostrí," uviedol tréner Bostonu Bruce Cassidy.

Halák si vyslúžil pochvalu aj od trénera Arizony Ricka Toccheta. "Myslím si, že brankár Bostonu bol neuveriteľný. V tomto zápase sme urobili všetko správne až na to, že sme neskórovali," trpko skonštatoval Tocchet.

Spomedzi slovenských korčuliarov sa zapísal do kanadského bodovania už len útočník Tomáš Jurčo, ktorý sa dočkal súťažného debutu v drese Edmontonu. Ako hráč štvrtého útoku odohral 8:31 min a jednou asistenciou prispel k triumfu svojho tímu nad Los Angeles 6:5. Kapitán Oilers Connor McDavid sa blysol gólom a tromi asistenciami, James Neal pridal v tíme víťazov dva góly.

Solídny zápis mal obranca Tampy Bay Erik Černák, ale jeho tím prehral na ľade Floridy 3:4. Černák počas takmer 19 minút rozdal 6 bodyčekov, 2 strely súpera zablokoval a pripísal si 1 strelecký pokus ako aj plusový bod na konci. V slovenskom súboji medzi obrancom Martinom Marinčinom z Toronta a útočníkom Tomášom Tatarom z Montrealu sa zrodilo víťazstvo Canadiens 6:5 po samostatných nájazdoch, hoci v 45. min svietilo na ukazovateli skóre 4:1 pre Toronto. Marinčin počas vyše ôsmich minút zaznamenal 1 "hit" a 1 zablokovanú strelu, Tatar strávil na ľade 17:43 min so zápisom - 2 strely, 4 trestné minúty, 2 plusové body, 1 "hit".

Martin Fehérváry sa už do tretice víťazstva s tímom Washingtonu vo svetovej debutovej sezóne v NHL nedočkal. Slovenský mladík spolu s útočníkom Richardom Pánikom boli pri domácej prehre Capitals s Carolinou Hurricanes 2:3 po predĺžení. Fehérváry počas 14:21 min trikrát vystrelil a rozdal aj dva bodyčeky. Víťazstvo v sobotu neoslavoval ani Andrej Sekera, jeho Dallas prehral na ľade úradujúceho šampióna NHL St. Louis 2:3. Skúsený kapitán slovenského tímu na tohtoročných majstrovstvách sveta v Košiciach strávil na ľade 19:03 min s bohatým zápisom - 1 strela, 2 plusové body, 3 zablokované strely, 2 trestné minúty.

Výsledkový sumár NHL - sobota:

Buffalo - New Jersey 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

Florida - Tampa Bay 4:3 (0:0, 3:1, 1:2) Erik Černák (Tampa Bay) odohral 18:43 min, 6 "hitov", 2 zablokované strely, 1 strela, 1 plusový bod

Ottawa - New York Rangers 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Pittsburgh - Columbus 7:2 (0:0, 5:1, 2:1)

Toronto - Montreal 5:6 po sam. nájazdoch (2:1, 1:0, 2:4 - 0:0, 0:1) Martin Marinčin (Toronto) odohral 8:14 min, 1 "hit", 1 zablokovaná strela - Tomáš Tatar (Montreal) odohral 17:43 min, 2 strely, 4 trestné minúty, 2 plusové body, 1 "hit"

Washington - Carolina 2:3 po predĺž. (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)

Richard Pánik odohral 14:55 min, 1 strela, Martin Fehérváry (obaja Washington) odohral 14:21 min, 3 strely, 2 "hity", 1 mínusový bod

Colorado - Minnesota 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Nashville - Detroit 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)

St. Louis - Dallas 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) Andrej Sekera (Dallas) odohral 19:03 min, 1 strela, 2 plusky, 3 zablokované strely, 2 trestné minúty

Arizona - Boston 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) Zdeno Chára odohral 19:59 min, 2 strely, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, Jaroslav Halák (obaja Boston) odchytal 60 minút, 35 zákrokov, úspešnosť 100%, 1. hviezda

Anaheim - San Jose 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Calgary - Vancouver 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Edmonton - Los Angeles 6:5 (2:3, 1:0, 3:2)

Tomáš Jurčo (Edmonton) odohral 8:31 min, 1 asistencia, 1 plusový bod, 1 "hit"