Anna skončila na vozíku, no nevzdáva sa: Bojovníčka bude na maratóne štartovať už 14. raz

Nikdy sa nevzdáva. Anne Oroszovej (56) z Mirole (okr. Svidník) prirástol k srdcu maratón. Športovkyňa telom i dušou mala 16 rokov, keď po autonehode skončila na invalidnom vozíku. Vďaka svojej nezlomnej vôli však nepodľahla svojmu hendikepu a úspešne Slovensko reprezentuje po celom svete.

Bola už na štyroch paralympiádach a na nedávnych MS v Holandsku vybojovala bronzovú medailu. V nedeľu ju čaká ďalšia výzva – už 14. štart na Medzinárodnom maratóne mieru. Práve prostredníctvom športu sa Anne, ktorá žije v metropole východu, otvoril nový svet možností. Patrí k našim najúspešnejším telesne postihnutým športovcom v tlaku na lavičke a v hand- biku. „Stále hovorím, že som sa narodila ako športovec a bez športu si život ani neviem predstaviť. Každý sa ma pýta, kedy s tým skončím, no skončiť sa nedá,“ vraví mnohonásobná účastníčka a 11-násobná víťazka MMM, laureátka ankiet Slovenka roka a Športová osobnosť Košíc.

„Moje telo potrebuje pohyb a pravidelné cvičenie mi pomáha. Som sebestačná. Neustále prekonávam samu seba, najmä po úraze, pred ktorým som robila atletiku a tancovala v súbore,“ prezradila sympatická žena, ktorá ročne zdolá približne 10-tisíc km.Nadchádzajúca v Tokiu bude jej treťou v handbiku. „Nemám to presne zrátané, ale v Košiciach som štartovala už asi 13-krát. Predtým na takej formulke, teraz jazdím na handbiku. Košický maratón je mojou srdcovkou kvôli úžasnej atmosfére. V minulosti to bol celý maratón, no motali sme sa tam aj s korčuliarmi, preto sa teraz súťaží len na polmaratóne. Zvládam to približne za 35 minút,“ spomenula výnimočná športovkyňa, ktorej veľkou oporou sú jej manžel Milan (49) a dcéra Nikola (27).

Annu mrzí len to, že Košice ešte nie sú tak prepojené bezbariérovými chodníkmi pre vozičkárov. „Často sa stáva, že sa neviem dostať na chodník alebo z neho. Máme čo robiť, aby sme sa aspoň priblížili Dánsku, či Holandsku,“ posťažovala sa Anna, ktorá minulý mesiac na MS v Holandsku v časovke na 21 km na handbiku skončila tretia a v cestných pretekoch na 54 km dorazili do cieľa až štyri súťažiace v jednej sek- unde. Mala smolu, keďže bola o pár centimetrov pomalšia, obsadila „len“ 4. miesto.