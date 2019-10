Patrika († 14) usmrtil konár v Nitre: Nečakaná správa pre zdrvenú rodinu

Gesto v najťažších okamihoch! Talentovaný školák Patrik († 14) zahynul v pondelok po tom, čo naňho pre vyčíňanie silného vetra spadol konár.

Zúfalá rodina, ktorá prišla o dieťa, sa chystá na poslednú rozlúčku s milovaným synom a vnukom, ktorý im robil obrovskú radosť. Pomocnú ruku im podáva mesto Nitra, ako aj samotná škola, ktorú Patrik navštevoval.

Patrik († 14) bol stále usmiaty chlapec, ktorý sníval o tom, že sa stane elektromechanikom a veľmi pomáhal svojej babke, ako aj mame. Mal dvoch súrodencov, ktorým bol nielen ochrancom, ale i pomocníkom. Miška (14) bola jeho dvojičkou a malý Timotej svojho veľkého brata obdivoval. Obaja súrodenci však majú zdravotné problémy a rodina to nemá jednoduché.

Vzhľadom na ťažký boj, ktorý teraz musia zvládnuť, podáva pomocnú ruku mesto. „Rozhodli sme sa, že rodine pomôžeme so všetkými nákladmi spojenými s pohrebom.Chceme tejto životom skúšanej rodine pomôcť, ako sa len dá,“ povedal Henrich Varga z Mestského úradu v Nitre.

Nešťastie hlboko zasiahlo nielen školu, ale aj obec, kde Patrik býval. „Bol to veľmi dobrý chlapček a je to nesmierna strata,“ cez slzy rozprávala suseda. Ťažko žiaľ znáša aj samotná babka, ktorá Patrika každý deň vozila do školy. „On bol taký zlatý chlapec. Mal toľko plánov. Je to pre nás strašné,“ plakala babka Mária (64).

Nešťastie sa stalo ešte v pondelok krátko po obede, keď sa žiaci Základnej školy v Nitre vracali z branného cvičenia. Vplyvom silného vetra Mortimera sa na cyklistický chodník pri futbalovom štadióne pod Zoborom zlomil ťažký konár stromu. Ten spadol rovno na troch chlapcov. Patrik († 14) ako jediný neprežil, zvyšní dvaja chlapci sú však mimo ohrozenia života.