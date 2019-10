Patrik († 14), ktorého zabil konár, mal v triede dvojičku Mišku: Krutá hra osudu!

Padajúci konár im zobral milovaného syna aj vnuka. Mamička Erika (45) a babka Mária (64) prežívajú nekonečný smútok a žiaľ nad stratou milovaného Patrika († 14).

Mortimer, ničivý živel, ktorý sa v pondelok prehnal Slovenskom, spôsobil pád masívneho konára na skupinku žiakov, ktorí boli na školskej vychádzke. Talentovanému Patrikovi sa stal osudným. Zlomil mu väz. Ani dvadsaťštyri hodín po tragédii sa rodina, škola či samotní žiaci, ktorí všetko videli na vlastné oči, nevedia z celej udalosti spamätať. Smrť Patrika veľmi zle prežívajú aj jeho dvojička Miška (14) a braček Timotej. Obaja majú zdravotné problémy a Patrik bol ich ochranca a pomocník. Zdrvujúcu správu sa ako prvá dozvedela Patrikova babička, ktorá svoje vnúčatá vozieva do školy aj zo školy.

„Išla som pre nich, keď ma učiteľka zavolala do riaditeľne. Ešte som si myslela, že niečo vymýšľali, a tak mi ide učiteľka dohovárať. Keď som zbadala, že sú tam už policajti, vedela som, že je zle. Neverila som vlastným ušiam. Bolo to hrozné,“ plače nešťastná babka Mária, ktorej Patrik vždy pomáhal, ako len mohol. „Tak dobrý chlapec to bol, že sa to nedá ani opísať. Ešte mi rozprával, že tento ročník bude mať samé jednotky, že sa chce učiť, aby ich mal,“ zadúša sa nešťastná babka, ktorá stále nechce veriť, že jej vnúčik už nie je s ňou.

Patrik bude ne­smierne chýbať aj jeho dvojičke Miške, ktorej život, paradoxne, zachránil fakt, že pre svoje zdravotné problémy sa podobných vychádzok nemôže zúčastňovať. Jej dvojča pre ňu nebolo len bratom, ale aj ochrancom a pomocníkom. Nad ňou aj ďalším bračekom Timotejom, ich starší súrodenec vždy držal ochrannú ruku.

Sníval, že bude elektromechanikom

Patrik bol veľmi talentovaný chlapec, chodil na technické olympiády a vyhrával ich. Jeho snom bolo stať sa elektromechanikom. Najviac sa však tešil na to, že mu rodičia prerobili izbičku, na ktorú sa veľmi tešil. „Ani sa jej nedožil, ešte ani dvere na izbe nemal. Je to hrozné. Pred rokmi mi kamión prešiel manžela, teraz som pochovala mamičku, ktorá mi zomrela v náručí a teraz môj vnuk,“ plače užialená babka, ktorá si nevie predstaviť život bez milovaného vnúčika. Celej rodine sa v sek­unde zmenil život. Nikto z nich si nevie predstaviť, ako teraz budú žiť bez milovaného syna, brata a vnuka.

Kto ponesie zodpovednosť?

Hoci sa celá tragédia stala počas školského vyučovania, rodina ju nechce dávať nikomu za vinu. „Keby ste vedeli, ako veľmi ho mala rada práve jeho triedna učiteľka. Aj on ju. Nikto za to nemôže, bol to osud,“ hovorí babka. Patrik bol na mieste mŕtvy, ťažký konár mu zlomil väz. „Teraz je na pitve a ešte nevieme, kedy bude pohreb,“ vysvetľuje babka. Nový Čas sa snažil získať aj vyjadrenie školy, ktorú Patrik navštevoval, no márne. Mesto ako zriaďovateľ ešte v deň nešťastia prisľúbilo, že celú situáciu bude riešiť. „Zisťujeme, kto je správcom stromov, nateraz môžeme povedať, že to nie je pozemok mesta,“ povedal ešte v pondelok primátor Marek Hattas. Ukázalo sa ale, že správcom cyklotrasy, po ktorej sa pohybovali žiaci základnej školy, je práve mesto Nitra.

„V zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy medzi Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., (SVP), a mestom Nitra bolo dohodnuté, že mesto Nitra bude zriaďovať, spravovať a prevádzkovať cyklistický chodník pozdĺž rieky Nitra v území mesta Nitra. V tejto zmluve sú upravené povinnosti prevádzkovateľa cyklotrasy, pričom za bezpečnosť na cyklotrase zodpovedá prevádzkovateľ cyklotrasy voči tretím osobám, ktoré používajú cyklistickú cestu a pešiu dopravu,“ vysvetlil hovorca SVP Tomáš Janus. Ešte na jar sa uskutočnila ohliadka stromov aj za účasti zamestnanca Útvaru hlavného architekta mesta Nitra, ktorý počas obhliadky označil 2 stromy určené na výrub. Stav stromu, ktorý zabíjal, určil zamestnanec za vyhovujúci. Nový Čas požiadal o vyjadrenie mesta, to sa však už po tomto zistení k celej situácii nevyjadrilo.

Poisťovne počítajú škody

Silný nárazový vietor si za 24 hodín vyžiadal celkom 234 výjazdov hasičov. „Najviac udalostí, ktoré spôsobila nepriaznivá poveternostná situácia, bolo zaznamenaných v Nitrianskom kraji. Hasiči tu zasahovali až 57-krát, a to najmä v okresoch Nitra, Nové Zámky a Komárno,“ povedala Zuzana Farkasová, Prezídium Hasičského a záchranného zboru. Celkovo pre tieto vyčíňania počasia zasahovalo 280 hasičov. Škody postupne oznamujú aj klienti poisťovní. „Najčastejšie nám hlásia poškodené strechy, strhnuté plechy a škody na strechách a prístreškoch po spadnutých stromoch,“ uviedla Helena Kanderková z poisťovne Allianz-SP. Ako doplnili, zatiaľ majú nahlásených 52 udalostí a stále pribúdajú.

Takto došlo k nešťastiu

1.Na cyklotrase pri futbalovom štadióne pod Zoborom v Nitre došlo následkom silného nárazového vetra k odlomeniu konára stromu.

2. Mohutný konár spadol na školopovinné deti, ktoré tam boli na vychádzke a práve išli popod strom.

3. Len 14-ročného Patrika zasiahol kus dreva tak nešťastne, že zomrel. Dvaja žiaci utrpeli ťažké zranenia a previezli ich do nemocnice.