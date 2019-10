Celeste Buckingham bola nútená vyhľadať odborníka: Vyhorela som

Bola so silami na dne! Speváčka Celeste Buckingham (24) priznala, že už dlho zápasí so syndrómom vyhorenia.

Mladá úspešná umelkyňa si doteraz nechávala pre seba tajomstvo, o ktorom vedel len jej najbližší okruh ľudí. Známa brunetka prezradila, čo bolo povestnou poslednou kvapkou, keď sa rozhodla vyhľadať odbornú pomoc a urobiť v živote nevyhnutné zmeny.

Buckingham už dlhšie bojuje s nepríjemným problémom, ktorý si spočiatku nechcela priznať. „Keď mne už môj manažér a moja mamina naraz na Vianoce minulého roku povedali, že a dosť! daj si pauzu, tak to bolo také znamenie. Predtým som nerozumela tomu, prečo som stále vyčerpaná, moja váha preto stále kolísala hore-dole. Ale v 23-ke si priznať, že človek je vyhorený, mi nepríde logické, takže stále som sa vyhovárala na únavu, zlozvyky a tak ďalej. Moja mama bola prvá, ktorá mi povedala, že, zlatíčko, ty si vyhorená,“ povedala Novému Času Celeste, ktorá tak dostala „chrobáka do hlavy“ a vyhľadala odborníka.

„Bola som aj u psychológa, ktorý mi to diagnostikoval. Takže teraz pracujem a potom si dám voľnejšie obdobie. Lebo aj tá vyhorenosť bola moja vina.dodala Celeste, ktorá si preškrtala nielen pracovný diár, ale dáva si na seba aj väčší pozor.

„Nejde o to vyzerať dokonalo, ale o to, byť skutočne zdravý. Ide o taký všeobecný psychický pokoj, spokojnosť a zároveň aj o to fyzické zdravie, takže oveľa menej ma nájdete večer vonku v meste a oveľa zdravšie veci sa u mňa doma varia, aj mám taký veselší, pozitívnejší prístup ku všetkému,“ uzavrela spokojne Celeste.

Treba oddychovať pasívne

František Skokan, psychológ

Hlavným varovným príznakom pri syndróme vyhorenia je, že človek sa odrazu z ničoho v živote neteší. Súvisí to najmä s tým, ak sa niekto dlhodobo intenzívne venuje určitej činnosti. Väčšinou vyhoria tí, ktorí pracujú duševne, ako učitelia, umelci, lekári a podobne. Neustále je potrebné dopĺňať „palivo“ pri rôznorodých záujmoch a nezabudnúť na odpočinok. Ale, hlavne, netreba odpočívať aktívne a sústrediť sa na výkon s vedomím, že niečo musím, lebo to je ďalšia záťaž. Skôr treba oddychovať pasívne, relaxovať, pospať si.