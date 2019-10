Nehoda pri Nových Sadoch: Stíhačka už je na Sliači, vojaci naďalej prehľadávajú miesto havárie

Havarované stíhacie lietadlo MiG-29, ktoré sa zrútilo v sobotu (28. 9.) pri obci Nové Sady v okrese Nitra, je už prevezené na letisko Sliač.

"Je uskladnené v zapečatenom hangári, do ktorého má prístup lenvyšetrovacia komisia," informoval náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko.

Vojaci v súčinnosti s Policajným zborom SR a Vojenskou políciou naďalej prehľadávajú lokalitu, kde stíhačka dopadla. "Chceme mať absolútnu istotu, že všetky dôkazové materiály, ktoré budú slúžiť na vyšetrenie nehody, budú zhromaždené v presne určených priestoroch, ale aj v tom, že lokalita je absolútne bezpečná," povedal Zmeko. Podľa jeho odhadu bude dohľadávanie drobných elementov z havarovanej stíhačky v okolí Nových Sadov ukončené do konca tohto týždňa.

Stíhacie lietadlo MiG-29 spadlo v sobotu (28. 9.) približne o 21.30 h do neobývanej časti obce Nové Sady, pilot sa stihol pred pádom katapultovať. Po páde začalo lietadlo horieť. Miestni obyvatelia počuli výbuchy. "Išlo o cvičný let lietadiel s výzbrojou. Niektorá munícia mohla vybuchovať a aj vybuchovala," uviedol Zmeko. Podľa ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) je o príčinách nehody predčasné hovoriť. "Všetky okolnosti nehody prešetrí nezávislá komisia. Keď budú príčiny známe, zverejníme ich, nemáme dôvod to zamlčovať," skonštatoval.