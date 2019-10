Dočkali sa uznania: Ocenili mužov za pomoc hrdinovi z MiG-29

Dočkali sa uznania. Minister obrany Peter Gajdoš ocenil dvoch mužov, ktorí pomohli Jánovi Kurtíkovi (39), pilotovi stíhačky MiG-29, ktorá sa zrútila v sobotu večer neďaleko Nitry. Ľuboš Hano a Lukáš Lendel si vo štvrtok na ministerstve prevzali z rúk ministra pamätnú medailu.

Gajdoš pripomenul, že aj vďaka Hanovi a Lendelovi sa podarilo pilota dostať do nemocnice a spustiť záchranný systém ozbrojených síl. „Všetci občania by sa mali v takejto situácii zachovať rovnako a pomôcť danému človeku v núdzi,“ uviedol. Pamätná medaila ministra obrany III. stupňa za pomoc a záchranu ľudského života má byť pre nich poďakovaním. Hano a Lendel podľa svojich slov v sobotu cestovali z Nitry do Topoľčian. Pri ceste uvideli stopára s prilbou v ruke, a tak mu zastavili.

Ten im oznámil, že je pilotom stíhačky MiG-29, ktorý sa katapultoval. „Spočiatku bolo ťažké uveriť,“ opísali svoje pocity. MiG-29 havaroval plne vyzbrojený, počas skúšobného letu. Ján Kurtík, ktorý patrí k našim najskúsenejším pilotom, sa katapultoval. Ešte predtým sa mu podarilo stroj nasmerovať do neobývanej oblasti, čím zabránil najhoršiemu. Podľa zdroja TV Markíza mohol byť príčinou nešťastia palivomer, ktorý sa zasekával aj v minulosti. Gajdoš sa ohradil voči špekuláciám o možných príčinách havárie. Zdôraznil, že treba počkať na závery vyše trovacej komisie.