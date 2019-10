Masové protesty úplne ochromili Ekvádor: Prezident bol nútený vyhlásiť mimoriadny stav

Ekvádorský prezident Lenin Moreno vo štvrtok vyhlásil mimoriadny stav kvôli protestom, ktoré zablokovali cesty po celej juhoamerickej krajine.

Ľudia vyšli do ulíc kvôli zrušeniu dotácií na pohonné hmoty. Podľa agentúry Reuters je opatrenie súčasťou vládnej fiškálnej reformy, ktorá má priniesť celkové úspory vo výške dvoch miliárd dolárov.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

"Preč s balíčkom!" volali protestujúci s odkazom na opatrenia, ktoré tento týždeň vstúpili do platnosti. Vo štvrtok skončili tiež štátne dotácie na pohonné hmoty, a tak taxikári a vodiči autobusov a nákladných automobilov zablokovali cesty v ekvádorskej metropole Quite a tiež v meste Guayaquil na tichomorskom pobreží. Zatvorené zostali aj autobusové stanice.

Do blokády ciest kameňmi či horiacimi pneumatikami sa zapojili príslušníci domorodých skupín, študenti a odborári. V Quite maskovaní demonštranti hádzali kamene po poriadkovej polícii, ktorá použila slzný plyn a nasadila aj obrnené vozidlá. "Je to časovo neobmedzená akcia, kým vláda nezruší nariadenia o dotáciách. Ochromíme krajinu," varoval vodca autobusových prepravcov Abel Gómez.

Vládni predstavitelia tvrdia, že odstránenie palivových dotácií bolo nutné k oživeniu ekonomiky a zastavenie pašovania s pohonnými hmotami. Moreno, ktorý vyhral voľby v roku 2017, novinárom povedal, že "zvrátená" podpora, ktorá sa uplatňovala 40 rokov, poškodila hospodárstvo. Nedovolí vraj, aby protesty ochromili Ekvádor.