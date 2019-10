Karel Gott († 80) svoje dievčatá ochraňuje aj po smrti: Tajný plán?!

Toto nikto nečakal! Legendárny Karel Gott († 80) podľahol v utorok v noci zákernej chorobe a nielen jeho fanúšikovia, ale najmä rodina je z nešťastia zdrvená.

Spevákova manželka Ivana (43) aj s dcérami Charlotte Ellou (13) a Nelly Sofiou (11) odišli na neznáme miesto, kde v tichosti trúchlia nad stratou milovaného manžela a otca. Podľa najnovších informácií Nového Času však Gottova vdova mala zájsť ešte ďalej a je možné, že zo smútenia v súkromí bude nakoniec útek a sťahovanie sa na americkú Floridu! Mal v tomto rozhodnutí prsty aj samotný Gott? Umelec a legenda ako Karel Gott mal na svete milióny fanúšikov a jeho priaznivci k svojmu idolu vzhliadali dlhé roky. Nie je preto prekvapivé, že veľa z nich berie Karla „za svojho“ a jeho smrť ich úplne zdrvila.

Rovnako na tom je aj Karlova manželka Ivana s dcérkami Charlotte a Nelly. Vdova po umelcovi sa totiž nenachádza v ich dome na Bertramke. S dievčatami sa má podľa českých médií nachádzať na neznámom mieste, aby mali pokoj a mohli v tichosti oplakávať svojho milovaného Karla. Dom na Bertramke, kde maestro nielen skonal, ale prežil tam aj mnoho krásnych rokov v objatí rodiny, je totiž neustále v obkolesení fanúšikov, ktorí sem v húfoch nosia kvety a zapaľujú sviečky, aby si svoj národný poklad aj po jeho smrti náležite uctili. Dom je však zrejme úplne prázdny.

Mali plán?

Vyzerá to tak, že odchod Gotta a následné kroky rodiny boli dopredu naplánované. Zhonu a smútiacim pred ich vilou v Prahe sa chcela Ivana aj s dcérami vyhnúť, aby ich ochránila pred obrovským tlakom verejnosti. Z konania Ivany vychádza, že manželia mali presne naplánované, ako bude Gottova žena po jeho smrti postupovať. Zaujímavé je, že Gott zomrel krátko pred polnocou, no vyhlásenie prišlo až v doobedných hodinách, niečo po 10. hodine. Ivana s dcérami teda mali dostatok času, aby Bertramku opustili a odišli ešte predtým, ako sa pred dom dostavia stovky ľudí. Podľa najnovších informácií mala Gottová s deťmi hľadať úkryt u zámožného rodinného priateľa.

Čo sa týka budúcnosti Gottových dievčať, skloňuje sa slnečná Florida. „Ivana má jasne narysovanú budúcnosť. Vie, že by po Karlovej smrti nemala v Česku na ružiach ustlané,“ povedal pre české extra.cz zdroj blízky rodine. Ten ďalej uvádza, že nové bydlisko si Gottova rodina vybrala v ďalekej Amerike. „Už má na Floride vytvorené nejaké kontakty a dokonca už zisťovala, kam by tam prípadne dcéry mohli chodiť do školy,“ dodal zdroj. Tými kontaktami pritom môže byť práve vdova po legendárnom Waldemarovi Matuškovi († 76) Oľga. Nie je totiž tajomstvom, že Gottovci boli kamarátmi Matušku a jeho ženy. „Pred dvoma rokmi mi volal jeden kamarát z New Yorku, že príde Karel a že by sa chcel zastaviť u nás, pretože mierili na Floridu. Tešila som sa, že im ukážem, ako sme tu s Waldom žili. To sa už však neuskutočnilo, pretože už to nebolo možné, Karlovi nebolo dobre,“ povedala pred časom Matušková, pre ktorú bol Gott veľkou oporou práve po smrti Matušku, ktorý skonal na zápal pľúc. Či sa teda nakoniec vdova po Gottovi usadí za veľkou mlákou, zostáva nateraz záhadou.