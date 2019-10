Jankovská o dovolenke u Bžána klamala: Slová, ktoré hovoria za všetko

Radomír Bžán opäť na výslní. Právnik, ktorý vyhral štátu 700-miliónový spor o prevádzkovanie elektrárne v Gabčíkove, mal pôvodne inkasovať 69 miliónov zo štátnej kasy. Napokon to bolo síce „len“ 17 miliónov, no jeho meno odvtedy v spoločnosti rezonuje a asi tak skoro neprestane.

Bžán sa totiž spomína aj v uniknutej komunikácii z Threemy. Dovolenkovať uňho v Chorvátsku mala podľa nej nielen Jankovská, ale aj generálny prokurátor Čižnár či expremiér Fico. Médiá pri pátraní po prepojeniach medzi Bžánom a členmi Smeru našli fotografie z dovolenky v chorvátskom Lukove, ktoré vtedajší Jankovskej manžel Tibor zverejnil na Facebooku. Jankovská vtedy všemožne popierala, že by to bolo u Bžána, prezradila ju komunikácia z aplikácie Threema. „Ak dokážu (a budú sa o to SILNO snažiť), že Tibor leží v Bžánovej záhrade, tak Ťa odj…ú,“ písal Kočner Jankovskej v čase, keď bola táto kauza živá.

Keď Jankovská zistila, že hrozí, že sa novinári pôjdu na miesto pozrieť a zistia, že na fotkách je naozaj Bžánov pozemok, skonštatovala: „Hm, tak som v pi…“ Aj na to mal však Kočner riešenie. „Treba mu tam do záhrady hodiť granát,“ navrhoval. Teraz extajomníčku prezradil aj samotný Bžán, ktorý priznal, že uňho bola. „Veď ja nepopieram, že ju poznám. Išla z dovolenky, zastavila sa na kávu, to je všetko. Aj keby u mňa bývala, ja s tým nemám problém...“ povedal Bžán pre Denník N, no nevedel povedať, prečo ho Jankovská zapierala.