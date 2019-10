Vedkyňa Michaela o simulovaných vesmírnych misiách: Hrávame poker o sekundy v sprche

Extrémne zážitky! Slovenská vedkyňa Michaela Musilová (30) sa napriek mladému veku stala súčasťou svetového výskumu. Vďaka húževnatosti a túžbe po vedomostiach je dnes členkou a zároveň veliteľkou simulovaných vesmírnych misií na Havaji.

Michaela rozpráva o živote v extrémnych podmienkach na mieste, kam sa dostanú len najlepší z najlepších. Michaela Musilová snívala o práci astronautky od ôsmich rokov, cesta za jej cieľom však nebola jednoduchá. „Vybrala som si vedný odbor astrobiológia, ktorý sa u nás vtedy študovať nedal. Vedela som, že keď sa tomu chcem venovať, musím ísť do USA, alebo aspoň do Anglicka,“ prezrádza mladá vedkyňa, ktorá študovala na francúzskom lýceu v Ríme, aby sa zdokonalila v cudzích jazykoch.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Od 15-tich som chodila po rôznych brigádach, robila som predavačku, upratovačku aj barmanku, aby som si našetrila na štúdium,“ opísala ťažké začiatky, keď mala popri štúdiu aj tri práce. Vďaka štipendiu sa dostala na univerzitu v Anglicku a neskôr na na súkromnú univerzitu Caltech v USA. „V Amerike som si tiež musela privyrábať, takže som spávala asi tri hodiny denne a bývala u známych, aby som ušetrila,“ prezradila cieľavedomá žena, ktorej najväčším snom je vstúpiť raz na „červenú planétu“ Mars. „Viem, že to je otázka desiatok rokov, ale každým dňom sa približujem k splneniu svojho sna,“ dodala s tým, že jej najbližším cieľom je cesta do vesmíru a potom na Mesiac.

Najhoršie je jedlo

V rámci grantového programu na prestížnej americkej univerzite spolupracovala Michaela s vesmírnou agentúrou NASA. Keď sa dozvedela, že hľadajú členov do posádky simulovanej misie na Mars, neváhala ani chvíľu. Navrhla tri experimenty, ktoré mali úspech a vybrali ju do posádky vesmírnej stanice v Utahu. „Človek musí prejsť fyzickými a psychologickými testami, keďže počas misie je v malom uzatvorenom priestore s ďalšími piatimi ľuďmi niekoľko týždňov,“ vraví o podmienkach prijatia do misie, kam sa dostane len pár ľudí z celého sveta. Členovia posádky celý čas komunikujú s riadiacim centrom a stanicu môžu opustiť iba v skafandri.

„Najhoršie je to hrozné jedlo, z ktorého je tam každému zle, na to sa nedá pripraviť,“ smeje sa Michaela. Najvzácnejšou vecou vo vesmírnej stanici je však voda, ktorej má posádka vždy obmedzené množstvo. „Na sprchu má každý nárok 8 minút do týždňa, takže hrávame poker o sekundy v sprche,“ prezradila vedkyňa.