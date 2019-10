Takýto krok zo strany automobilky neočakával: Kia dala šéfovi odborov okamžitú výpoveď

Predseda odborov v automobilke v Tepličke nad Váhom Miroslav Chládek (49) dostal spolu s dvoma členmi odborovej organizácie okamžitú výpoveď.

Odborári zostali v šoku, takýto krok zo strany zamestnávateľa neočakávali, pretože mali s automobilkou dodatok k pracovnej zmluve, ktorý im dovoľuje vykonávať odborársku činnosť. Dodatok však Kia jednostranne vypovedala a vyzvala zamestnancov, aby nastúpili na pôvodné pozície. Keď to odmietli, Kia im pre absencie dala výpoveď. Automobilka tvrdí, že keby nastúpili do práce, mohli ďalej vyvíjať odborársku činnosť a dostávali by mzdu.

Šéf odborov Miroslav Chládek (49) zostal bez práce v automobilke po siedmich rokoch, a hoci je pripravený brániť sa, súčasná situácia ho poriadne zobrala. „Ľudsky je mi to veľmi ľúto, že to takto dopadlo, azda to zvládneme,“ poznamenal odborový predák, ktorý, podľa vlastných slov, chcel vždy iba bojovať za lepšie podmienky pre zamestnancov.

Nečakal, že sa to takto zvrtne, a výpoveď okrem neho dostali aj dvaja odborárski členovia. Situácia sa vyhrotila po tom, ako Kia jednostranne zrušila dodatok k zmluve trom zamestnancom, v ktorom stálo, že uvoľňuje zamestnancov na výkon odborárskej činnosti.„Dodatok zmluvy sa dá vypovedať iba vtedy, ak o to požiada samotný zamestnanec, alebo ak zaniká dôvod dodatku, teda v prípade, že by sme neboli zvolení za odborárov znovu,“ oponuje zamestnávateľovi Chládek. Traja odborári odmietli nastúpiť na pôvodné pozície, následkom čoho im Kia dala niekoľko absencií a 18. 9. im okamžite zrušila pracovný pomer.

Zamestnávateľ sa bráni

Kia hodnotí situáciu ako rozhodnutie troch zamestnancov: „Kia akceptovala dodatok k zmluve počas trvania dohody o uvoľnení podľa Zákonníka práce. Keďže dohodu odborári porušovali, spoločnosť ju právoplatne vypovedala ešte 18. 4. 2019, odkedy plynula 3-mesačná výpovedná lehota. Za ten čas odbory ani raz neoslovili spoločnosť, čo sa týka rokovania o novej dohode. Na konci júla sa dohoda skončila, a tak mali 3 odborári nastúpiť do práce a mohli okamžite požiadať o pracovné voľno na odborársku činnosť. Dostávali by svoju mzdu a mohli vykonávať svoju činnosť. Neurobili tak a ani svoje konanie nijako svojmu zamestnávateľovi nevysvetlili,“ povedal pre Nový Čas Anton Kučerik z kancelárie ľudských zdrojov Kie. Dodal, že 1. 8. mali nastúpiť späť do zamestnania a požiadať o voľno na výkon odborárskej činnosti na základe Zákonníka práce.

Do práce však nenastúpili, a tak im na základe lehoty určenej Zákonníkom práce bolo po viac ako 6 týždňoch doručené okamžité skončenie pracovného pomeru. Prepustení odborári si však myslia, že Kia pristúpila k takémuto kroku po tom, ako odbory zavolali do automobilky kontroly z inšpektorátu bezpečnosti práce alebo životného prostredia a myslia si, že padáka dostali ako pomstu. Odborári naďalej pokračujú vo svojej odborárskej činnosti až do volieb v roku 2020. Chládek podľa vlastných slov poberá od odborov minimálnu mzdu a bude sa so zamestnávateľom súdiť o neplatnosť výpovede. Kia trvá na tom, že je to vina troch zamestnancov a že všetky záväzky z kolektívnej zmluvy si firma plní a pripravuje aj návrh novej kolektívnej zmluvy na zvýšenie miezd.